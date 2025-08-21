Νετανιάχου: Θα προχωρήσουμε για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ακόμα κι αν συμφωνήσουμε για τους ομήρους
Νετανιάχου: Θα προχωρήσουμε για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ακόμα κι αν συμφωνήσουμε για τους ομήρους

Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σήμερα αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 50 ομήρους, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Νετανιάχου: Θα προχωρήσουμε για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ακόμα κι αν συμφωνήσουμε για τους ομήρους
Η εξάλειψη και του τελευταίου προπυργίου της Χαμάς είναι απαραίτητη για μια διαρκή ειρήνη τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους.

Αυτό δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο SkyNews Australia, τονίζοντας ότι ακόμη και αν η Χαμάς συμφωνήσει με το Ισραήλ για τους ομήρους, θα συνεχίσει την επιχείρηση για την εξάλειψη των εναπομείναντων τρομοκρατών, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας του.

«Θα το κάνουμε ούτως ή άλλως (θα καταλάβουμε την Πόλη της Γάζας). Ποτέ δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα αφήναμε τη Χαμάς εκεί. Νομίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το έθεσε καλύτερα - είπε ότι η Χαμάς πρέπει να εξαφανιστεί από τη Γάζα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.



Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του. «Αλλά είπα ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σήμερα. Μπορεί να τελειώσει αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 50 ομήρους, τουλάχιστον 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι «ο στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους, να αφοπλίσουμε τη Χαμάς, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να προσφέρουμε ένα διαφορετικό μέλλον στον λαό της Γάζας».

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι του τερματισμού αυτού του πολέμου, ενός πολέμου σε επτά μέτωπα που περιλαμβάνει το Ιράν και τους πληρεξούσιους του», συνόψισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.


