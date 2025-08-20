Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μια γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη
Μια γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη
Άλλη γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο
Γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σερχίι Λισάκ, χθες Τρίτη μέσω Telegram.
Άλλη γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πρόσθεσε ο κ. Λισάκ, διευκρινίζοντας πως πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη, βιομηχανικό κέντρο, υπέστη ζημιές.
Η Νικόπολη βρίσκεται στην όχθη του Δνείπερου που ελέγχει η ουκρανική πλευρά, αντίκρυ στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, στα χέρια του ρωσικού στρατού.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Βίντεο: Δείτε πώς έγινε το δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί - Το εμβόλισε βαν που παραβίασε STOP
Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του - Δείτε φωτογραφίες
Άλλη γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πρόσθεσε ο κ. Λισάκ, διευκρινίζοντας πως πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη, βιομηχανικό κέντρο, υπέστη ζημιές.
Η Νικόπολη βρίσκεται στην όχθη του Δνείπερου που ελέγχει η ουκρανική πλευρά, αντίκρυ στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, στα χέρια του ρωσικού στρατού.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Βίντεο: Δείτε πώς έγινε το δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί - Το εμβόλισε βαν που παραβίασε STOP
Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα