Μια γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Μια γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη

Άλλη γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Μια γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη
Γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σερχίι Λισάκ, χθες Τρίτη μέσω Telegram.

Άλλη γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πρόσθεσε ο κ. Λισάκ, διευκρινίζοντας πως πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη, βιομηχανικό κέντρο, υπέστη ζημιές.

Η Νικόπολη βρίσκεται στην όχθη του Δνείπερου που ελέγχει η ουκρανική πλευρά, αντίκρυ στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, στα χέρια του ρωσικού στρατού.


