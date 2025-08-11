Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Περιπέτεια στον αέρα: Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ
Περιπέτεια στον αέρα: Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ
Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην The Jerusalem Post - Δείτε βίντεο από την προσγείωση στο Μπεν Γκουριόν
Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη που οδήγησε την Υπηρεσία Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κλήθηκε επίσης για να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.
Δείτε φωτογραφία από τους κύκλους που έκανε πάνω από το Μπεν Γκουριόν το αεροσκάφος:
Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.
Δείτε βίντεο από την προσγείωση του αεροσκάφους στο Μπεν Γκουριόν
Η πτήση μετέφερε 161 επιβάτες.
Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κλήθηκε επίσης για να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.
Δείτε φωτογραφία από τους κύκλους που έκανε πάνω από το Μπεν Γκουριόν το αεροσκάφος:
Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.
Δείτε βίντεο από την προσγείωση του αεροσκάφους στο Μπεν Γκουριόν
Arkia plane landing at Ben-Gurion after reported gear malfunction. Video not mine. pic.twitter.com/ZmQIE2Cmk1— Joshua Davidovich (@Josh_Davidovich) August 11, 2025
Η πτήση μετέφερε 161 επιβάτες.
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα