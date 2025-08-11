Περιπέτεια στον αέρα: Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ
ΚΟΣΜΟΣ

Περιπέτεια στον αέρα: Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ

Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην The Jerusalem Post - Δείτε βίντεο από την προσγείωση στο Μπεν Γκουριόν

Περιπέτεια στον αέρα: Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ
29 ΣΧΟΛΙΑ
Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη που οδήγησε την Υπηρεσία Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. 

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κλήθηκε επίσης για να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.

Δείτε φωτογραφία από τους κύκλους που έκανε πάνω από το Μπεν Γκουριόν το αεροσκάφος:

Περιπέτεια στον αέρα: Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ


Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Δείτε βίντεο από την προσγείωση του αεροσκάφους στο Μπεν Γκουριόν


Η πτήση μετέφερε 161 επιβάτες.

Ειδήσεις σήμερα:

«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης