Περιπέτεια στον αέρα: Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κλήθηκε επίσης για να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.

Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.



Δείτε βίντεο από την προσγείωση του αεροσκάφους στο Μπεν Γκουριόν





Arkia plane landing at Ben-Gurion after reported gear malfunction. Video not mine. pic.twitter.com/ZmQIE2Cmk1 — Joshua Davidovich (@Josh_Davidovich) August 11, 2025





Η πτήση μετέφερε 161 επιβάτες.

της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη που οδήγησε την Υπηρεσία Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.