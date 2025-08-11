Βρέθηκαν τα λείψανα Βρετανού ερευνητή που εξαφανίστηκε το 1959 στην Ανταρκτική - «Είχαμε παραιτηθεί από την αναζήτηση του αδελφού μας»
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Ανταρκτική Παγετώνας Μετεωρολόγος Εξαφάνιση

Ο 25χρονος Ντένις «Τινκ» Μπελ έπεσε στη χαράδρα ενός παγετώνα 66 χρόνια πριν, παρά τις προσπάθειες του συνεργάτη του του να τον σώσει - Δείτε φωτογραφίες

Τα λείψανα ενός Βρετανού ερευνητή – ο οποίος εξαφανίστηκε το 1959 στην Ανταρκτική σε ηλικία 25 ετών - ανακαλύφθηκαν ανάμεσα σε βράχους κοντά σε έναν παγετώνα που λιώνει και ταυτοποιήθηκαν με τη βοήθεια ανάλυσης DNA, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Βρετανική Ανταρκτική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το BBC, πρόκειται για τον Ντένις «Τινκ» Μπελ. που εργαζόταν ως μετεωρολόγος για την Falkland Islands Dependencies Survey το 1959, όταν στις 26 Ιουλίου 1959 έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε μία χαράδρα – στον παγετώνα Αντμάιραλτι Μπέι, στο νησί King George στα ανοικτά της Ανταρκτικής Χερσονήσου.

Το σώμα του 25χρονου επιστήμονα, ωστόσο, δεν ανακτήθηκε ποτέ.

Ο συνεργάτης του προσπαθούσε να τον σώσει

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Μπελ και ο συνεργάτης του, Τζέφ Στόουκς, έφυγαν από τη βάση όπου διέμεναν για να ερευνήσουν έναν παγετώνα χρησιμοποιώντας ένα έλκηθρο με σκύλους.

Το χιόνι ήταν πολύ πυκνό και οι σκύλοι άρχισαν να δείχνουν σημάδια κόπωσης, οπότε ο Μπελ περπάτησε για να τους ενθαρρύνει, αλλά δεν φορούσε τα πέδιλα του σκι του. Έτσι, ξαφνικά, έπεσε μέσα σε μία χαράδρα.

Σύμφωνα με τις αναφορές των αρχείων της Βρετανικής Ανταρκτικής Έρευνας, όπως μετέδωσε το BBC News, ο συνεργάτης του έριξε μια ζώνη στον Μπελ και τον τράβηξε μέχρι το χείλος της χαράδρας. Ωστόσο, όταν έφτασε στο χείλος της, η ζώνη έσπασε και ο Μπελ έπεσε ξανά στη χαράδρα.

Έπειτα από λίγο σταμάτησε να ανταποκρίνεται στον συνεργάτη του, ο οποίος φώναζε το όνομά του. Έτσι, χάθηκε κάθε επαφή με τον μετεωρολόγο.


«Είχαμε παρατήσει εδώ και χρόνια την αναζήτηση του αδελφού μας»

Όλα αυτά άλλαξαν 66 χρόνια μετά χάρη σε μία πολωνική ομάδα που ανακάλυψε τα λείψανά του.

Η ομάδα ανακάλυψε, επίσης, πάνω από 200 προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα ρολόι με χαραγμένη επιγραφή, ένα σουηδικό μαχαίρι, ραδιοεξοπλισμό και μπατόν σκι.

«Όταν η αδελφή μου Βάλερι και εγώ ενημερωθήκαμε ότι ο αδελφός μας Ντένις είχε βρεθεί μετά από 66 χρόνια, μείναμε σοκαρισμένοι και έκπληκτοι», δήλωσε ο αδελφός του Μπελ, Ντέιβιντ, στη Βρετανική Ανταρκτική Υπηρεσία.

Ο Ντέιβιντ Μπελ είπε ότι το έργο της Βρετανικής Ανταρκτικής Υπηρεσίας, του British Antarctic Monument Trust και της πολωνικής ομάδας που έφερε τα λείψανα του Μπελ στην πατρίδα «μας βοήθησε να αποδεχτούμε την τραγική απώλεια του λαμπρού αδελφού μας».

«Είχα παραιτηθεί εδώ και καιρό από την αναζήτηση του αδελφού μου. Είναι απλά εκπληκτικό, καταπληκτικό. Δεν μπορώ να το πιστέψω», δήλωσε Ντέιβιντ Μπελ, που είναι πλέον 86 ετών, στο BBC News.

«Αυτή η ανακάλυψη κλείνει ένα μυστήριο που διήρκεσε δεκαετίες και μας θυμίζει τις ανθρώπινες ιστορίες που είναι ενσωματωμένες στην ιστορία της επιστήμης της Ανταρκτικής», δήλωσε η Τζέιν Φράνσις, διευθύντρια της Βρετανικής Ανταρκτικής Υπηρεσίας.

Φωτογραφία του Ντένις Μπελ: British Antarctic Survey, BBC


