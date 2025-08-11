Βρέθηκαν τα λείψανα Βρετανού ερευνητή που εξαφανίστηκε το 1959 στην Ανταρκτική - «Είχαμε παραιτηθεί από την αναζήτηση του αδελφού μας»

Η ομάδα ανακάλυψε, επίσης, πάνω από 200 προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα ρολόι με χαραγμένη επιγραφή, ένα σουηδικό μαχαίρι, ραδιοεξοπλισμό και μπατόν σκι.«Όταν η αδελφή μου Βάλερι και εγώ ενημερωθήκαμε ότι ο αδελφός μας Ντένις είχε βρεθεί μετά από 66 χρόνια, μείναμε σοκαρισμένοι και έκπληκτοι», δήλωσε ο αδελφός του Μπελ,, στη Βρετανική Ανταρκτική Υπηρεσία.Ο Ντέιβιντ Μπελ είπε ότι το έργο της Βρετανικής Ανταρκτικής Υπηρεσίας, του British Antarctic Monument Trust και της πολωνικής ομάδας που έφερε τα λείψανα του Μπελ στην πατρίδα «μας βοήθησε να αποδεχτούμε την τραγική απώλεια του λαμπρού αδελφού μας».«Είχα παραιτηθεί εδώ και καιρό από την αναζήτηση του αδελφού μου. Είναι απλά εκπληκτικό, καταπληκτικό. Δεν μπορώ να το πιστέψω», δήλωσεπου είναι πλέον 86 ετών, στο BBC News.«Αυτή η ανακάλυψη κλείνει ένα μυστήριο που διήρκεσε δεκαετίες και μας θυμίζει τις ανθρώπινες ιστορίες που είναι ενσωματωμένες στην ιστορία της επιστήμης της Ανταρκτικής», δήλωσε η Τζέιν Φράνσις, διευθύντρια της Βρετανικής Ανταρκτικής Υπηρεσίας.Φωτογραφία του Ντένις Μπελ: British Antarctic Survey, BBC