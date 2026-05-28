Συμφώνησε με τη Νάπολι ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι
Ο πρώην τεχνικός της Μίλάν συμφώνησε με τον Ντε Λαουρέντις και θα πάρει τη θέση του Αντόνιο Κόντε ο οποίος αποχώρησε από τους Νότιους

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα είναι ο νέος προπονητής της Νάπολι, όπως έγραψε στη σελίδα του ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζο.

Μετά από συνεχείς επαφές και τα θετικά μηνύματα των τελευταίων ωρών, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με γοργούς ρυθμούς και οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος «η "κούρσα" με τον Βιντσέντσο Ιταλιάνο ολοκληρώθηκε με νικητή τον τεχνικό από την Τοσκάνη, ο οποίος είναι πλέον έτοιμος να διαδεχθεί τον Αντόνιο Κόντε.»

Αφού επιτεύχθηκε πλήρης προφορική συμφωνία με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, οι δικηγόροι του συλλόγου και οι εκπρόσωποι που χειρίζονται τις μεταγραφικές υποθέσεις εργάζονται ήδη εντατικά για τη σύνταξη των συμβολαίων και την οριστικοποίηση όλων των λεπτομερειών της συμφωνίας.

Για να επικυρωθεί και το τυπικό μέρος της υπόθεσης, θα πρέπει πρώτα να λυθεί και τυπικά το συμβόλαιο του Αλέγκρι με τη Μίλαν.

Αφού κλείσουν οριστικά και οι τελευταίες εκκρεμότητες με τους «ροσονέρι», ο πολύπειρος προπονητής θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στη Νάπολι.

