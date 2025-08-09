Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές, λέει ο Ζελένσκι
Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη, σχολίασε ο Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».
Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.
«Οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι εναντίον μας, οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι χωρίς την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα αποφάσεις εναντίον της ειρήνης. Δεν θα επιτύχουν τίποτα. Είναι αποφάσεις που δεν έχουν καμία προοπτική. Είναι αποφάσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και όλοι χρειαζόμαστε πραγματική και γνήσια ειρήνη. Ειρήνη που θα σέβονται οι άνθρωποι» σχολίασε και συνέχισε: «Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ, μαζί με όλους τους εταίρους μας, για μια πραγματική και, το πιο σημαντικό, διαρκή ειρήνη. Μια ειρήνη που δεν θα καταρρεύσει λόγω των επιθυμιών της Μόσχας. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες μας που είμαστε ενωμένοι. Η Ουκρανία είναι ενωμένη. Ευχαριστώ όλους τους στρατιώτες μας που διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία μας. Μείνετε σταθεροί, αυτή είναι η γη μας, είμαστε η Ουκρανία. Δόξα στην Ουκρανία!».
Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025
