Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές, λέει ο Ζελένσκι

δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρουνα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό τουστην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.«Οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι εναντίον μας, οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι χωρίς την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα αποφάσεις εναντίον της ειρήνης. Δεν θα επιτύχουν τίποτα. Είναι αποφάσεις που δεν έχουν καμία προοπτική. Είναι αποφάσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και όλοι χρειαζόμαστε πραγματική και γνήσια ειρήνη. Ειρήνη που θα σέβονται οι άνθρωποι» σχολίασε και συνέχισε: «Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ, μαζί με όλους τους εταίρους μας, για μια πραγματική και, το πιο σημαντικό, διαρκή ειρήνη. Μια ειρήνη που δεν θα καταρρεύσει λόγω των επιθυμιών της Μόσχας. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες μας που είμαστε ενωμένοι. Η Ουκρανία είναι ενωμένη. Ευχαριστώ όλους τους στρατιώτες μας που διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία μας. Μείνετε σταθεροί, αυτή είναι η γη μας, είμαστε η Ουκρανία. Δόξα στην Ουκρανία!».