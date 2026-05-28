Το Κίεβο θα αγοράσει 20 νέα μαχητικά αεροσκάφη Gripen, ενώ νωρίτερα η Στοκχόλμη θα δωρίσει παλαιότερου τύπου μαχητικά

«Το Gripen είναι η καλύτερη και βέλτιστη επιλογή για την Ουκρανία. Έτσι σήμερα κάναμε το επόμενο μεγάλο βήμα σε αυτό το κοινό μας ταξίδι», δήλωσε ο Κρίστερσον κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι