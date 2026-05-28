«Γολγοθάς» για 40χρονη στο Ηράκλειο: Έπεσε σε λακκούβα, τραυματίστηκε σοβαρά, δεν μπορεί να φροντίσει τα παιδιά της, βίντεο

Καταστηματάρχες της περιοχής καταγγέλλουν στο MEGA πως δεν είναι η πρώτη φορά που πολίτες έπεσαν στο συγκεκριμένο σημείο. «Έχει πέσει πολύς κόσμος. Και μία δικηγόρος έπεσε, ευτυχώς δεν χτύπησε. Και εγώ είχα βάλει το πόδι μου μέσα στη λακκούβα γιατί ήταν μεγάλη, όσο πήγαινε άνοιγε και άλλο. Ποιανού αρμοδιότητα είναι η προστασία μας;» είπε καταστηματάρχης.«Εμείς μετά που έπεσε η κοπέλα βάλαμε κάτι αυτοσχέδιο για να το βλέπουν τουλάχιστον. Να μην περνάνε άνθρωποι από εκεί και να έχουμε και άλλα θύματα», ανέφερε άλλη καταστηματάρχης.Η Ελένη Φραγκιαδουλάκη δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά του Δήμου Ηρακλείου. Όπως είπε, έχει ήδη πληρώσει παράβολο 100 ευρώ και αναμένει την αστυνομία στο σπίτι της, καθώς δεν μπορεί να μετακινηθεί για να καταθέσει. «Δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι. Έχω δύο παιδιά, πέντε και επτά χρονών. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τους προσφέρω το παραμικρό», είπε.«Περίμενα μέρα με τη μέρα ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που είχε ανοίξει και έχω εγκριθεί για να προσληφθώ σε επιχείρηση. Το περιμέναμε τόσο καιρό και έχει πάρει έγκριση η επιχείρηση και είμαστε στη φάση που περιμένω το τηλέφωνό τους. Έχουμε συμφωνήσει. Μάλλον δεν θα μπορέσω να πάω. Ίσως χάσω και τη δουλειά» ανέφερε.Όπως υποστήριξε, συνεργείο του Δήμου προχώρησε σε πρόχειρο μπάλωμα της καθίζησης, όμως λίγη ώρα αργότερα η λακκούβα σχηματίστηκε ξανά στο ίδιο σημείο. «Όταν το είδα, με έπιασε νευρικό γέλιο. Το μπάλωμα είναι ήδη με λακκούβα. Έχω φωτογραφία που το φτιάχνουν και μετά από μισή ώρα, σχηματίστηκε λακκούβα μέσα» δήλωσε.Σύμφωνα με το MEGA, πέντε ημέρες μετά το ατύχημα, η λακκούβα φτιάχτηκε.