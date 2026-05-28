«Γολγοθάς» για 40χρονη στο Ηράκλειο: Έπεσε σε λακκούβα, τραυματίστηκε σοβαρά, δεν μπορεί να φροντίσει τα παιδιά της, βίντεο
Η Ελένη Φραγκιαδουλάκη τραυματίστηκε στο κέντρο του Ηρακλείου - Πώς περιέγραψε την στιγμή και όσα ακολούθησαν - Έκτοτε μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία
Στα Επείγοντα του ΠΑΓΝΗ κατέληξε μια 40χρονη στην Κρήτη που, ενώ περπατούσε αμέριμνη στο δρόμο, έπεσε σε λακκούβα.
Η 40χρονη Ελένη Φραγκιαδουλάκη, μητέρα δύο παιδιών, έπεσε σε λακκούβα στην οδό Ρούσσου Χούρδου, στο κέντρο του Ηρακλείου, σύμφωνα με το neakriti.gr. «Πλημμύρα το αίμα και πάθαμε σοκ. Οι άνθρωποι με το που το “ανοίξανε” το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να μου κόψουν λίγο την αιμορραγία και να με στείλουν κατευθείαν στο εφημερεύον νοσοκομείο», είπε η 40χρονη στο MEGA.
Η πτώση της έχει καταγραφεί και σε βίντεο:
Η 40χρονη περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την πτώση της, κάνοντας λόγο για σκηνές πανικού: «Σοκαρίστηκα. Φοβηθήκαμε όλοι εκεί πέρα. Το αίμα ήταν λίμνη, δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Και ουρλιάζανε. Έπεσα στη λακκούβα, προφανώς απ' ό,τι κατάλαβα μετά, γιατί εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι γινόταν. Το δεξί μου πόδι βρέθηκε στη γωνία του πεζοδρομίου. Τμήμα του πεζοδρομίου εισήλθε μέσα στο πόδι μου και υπέστην τη ζημιά. Γέμισα αίματα εκεί, μπροστά σε κατάστημα καφέ».
Μετά τον τραυματισμό της, η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό κέντρο. Σύμφωνα με την ίδια, οι γιατροί ανησύχησαν από την εικόνα του τραύματος και της συνέστησαν άμεση μεταφορά στο ΠΑΓΝΗ, που εφημέρευε. Όπως είπε, ο ένας γιατρός ετοίμαζε το παραπεμπτικό για το νοσοκομείο, ενώ ο άλλος προσπαθούσε να σταματήσει την αιμορραγία.
«Με είχαν τρεις ώρες μέσα. Προσπαθούσαν να με ράψουν, γιατί είχε ανοιχτεί τόσο πολύ. Ο πόνος ήταν φρικτός. Δεν μπορούσε να μου κάνει ούτε τοπική. Μετά μου έκαναν μορφίνη, ώστε να έρθω σε μέθη για να μπορέσουν να κάνουν τοπική και να με ράψουν», περιέγραψε η κυρία Φραγκιαδουλάκη στο neakriti.gr. Σύμφωνα με το MEGA, χρειάστηκε να της γίνουν περίπου 40 ράμματα. «Το τραύμα ήταν πολύ βαθύ. Έκαναν πάρα πολλά ράμματα» περιέγραψε στο Live News.
Η περιπέτειά της, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Όπως ανέφερε, έκτοτε βρίσκεται σχεδόν καθημερινά είτε στο Βενιζέλειο είτε στο ΠΑΓΝΗ, καθώς το πόδι της παραμένει πρησμένο, κατακόκκινο και μελανιασμένο. Σύμφωνα με όσα της είπαν οι γιατροί, έχει προκληθεί φλεγμονή και αιμάτωμα, ενώ λαμβάνει αντιβιώσεις.
«Φωνάζανε οι καταστηματάρχες. Έχουν πέσει και μετά από εμένα. Δηλαδή και μετά που έφυγα εγώ από το σημείο, έπεσαν και άλλοι. Και ενώ είχαν κάνει πολλά αιτήματα, είχαν ενημερώσει πολλές φορές τον δήμο, δεν πήγαιναν. Πήγαν και το φτιάξανε και τώρα είναι κάπως “μπαλωμένο” θα σας πω. Όχι φτιαγμένο», είπε η 40χρονη που είναι καθηλωμένη στο κρεβάτι από την περασμένη Πέμπτη.
Η ίδια αποδίδει τον τραυματισμό της σε κακοτεχνία του δρόμου. «Τι να πω για τη λακκούβα; Είναι σκάσιμο δρόμου, δηλαδή κακοτεχνία. Έχει βουλιάξει ο δρόμος. Σήμερα την μπαλώσανε για μισή ώρα το πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί της έχουν συστήσει ακινησία και να μη στηρίζεται καθόλου στο τραυματισμένο πόδι, γεγονός που την εμποδίζει να ανταποκριθεί ακόμη και στις βασικές ανάγκες του σπιτιού της. Όπως λέει, δεν μπορεί να μαγειρέψει, να φροντίσει τα παιδιά της ηλικίας πέντε και επτά ετών, ούτε να τους ετοιμάσει τα πράγματα για το σχολείο.
«Έχει πέσει πολύς κόσμος»Καταστηματάρχες της περιοχής καταγγέλλουν στο MEGA πως δεν είναι η πρώτη φορά που πολίτες έπεσαν στο συγκεκριμένο σημείο. «Έχει πέσει πολύς κόσμος. Και μία δικηγόρος έπεσε, ευτυχώς δεν χτύπησε. Και εγώ είχα βάλει το πόδι μου μέσα στη λακκούβα γιατί ήταν μεγάλη, όσο πήγαινε άνοιγε και άλλο. Ποιανού αρμοδιότητα είναι η προστασία μας;» είπε καταστηματάρχης.
«Εμείς μετά που έπεσε η κοπέλα βάλαμε κάτι αυτοσχέδιο για να το βλέπουν τουλάχιστον. Να μην περνάνε άνθρωποι από εκεί και να έχουμε και άλλα θύματα», ανέφερε άλλη καταστηματάρχης.
Η Ελένη Φραγκιαδουλάκη δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά του Δήμου Ηρακλείου. Όπως είπε, έχει ήδη πληρώσει παράβολο 100 ευρώ και αναμένει την αστυνομία στο σπίτι της, καθώς δεν μπορεί να μετακινηθεί για να καταθέσει. «Δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι. Έχω δύο παιδιά, πέντε και επτά χρονών. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τους προσφέρω το παραμικρό», είπε.
«Περίμενα μέρα με τη μέρα ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που είχε ανοίξει και έχω εγκριθεί για να προσληφθώ σε επιχείρηση. Το περιμέναμε τόσο καιρό και έχει πάρει έγκριση η επιχείρηση και είμαστε στη φάση που περιμένω το τηλέφωνό τους. Έχουμε συμφωνήσει. Μάλλον δεν θα μπορέσω να πάω. Ίσως χάσω και τη δουλειά» ανέφερε.
Όπως υποστήριξε, συνεργείο του Δήμου προχώρησε σε πρόχειρο μπάλωμα της καθίζησης, όμως λίγη ώρα αργότερα η λακκούβα σχηματίστηκε ξανά στο ίδιο σημείο. «Όταν το είδα, με έπιασε νευρικό γέλιο. Το μπάλωμα είναι ήδη με λακκούβα. Έχω φωτογραφία που το φτιάχνουν και μετά από μισή ώρα, σχηματίστηκε λακκούβα μέσα» δήλωσε.
Σύμφωνα με το MEGA, πέντε ημέρες μετά το ατύχημα, η λακκούβα φτιάχτηκε.
