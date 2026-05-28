Ανεμοστρόβιλος χτυπά ζωντανά την ώρα του δελτίου καιρού στην Αλαμπάμα, δείτε βίντεο

Ακριβείς στις προβλέψεις του αποδείχθηκε το μετεωρολογικό τμήμα ενός τηλεοπτικού σταθμού στην Αλαμπάμα , που χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο ενώ εξέπεμπε ζωντανά.Ο Τζόρνταν Άμπροουζ, επικεφαλής μετεωρολόγος του WDHN, περιέγραφε την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ έξω επικρατούσε το χάος.«Φαίνεται ότι ακούσαμε γυαλιά να σπάνε. Αν είμαστε στον αέρα, αν μπορούμε να το μεταδώσουμε ζωντανά: Ένας ανεμοστρόβιλος μόλις πέρασε από τον σταθμό εδώ στο WDHN», είπε στους τηλεθεατές.Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που ένας υπάλληλος του WDHN εθεάθη στο φουαγιέ του σταθμού να τρέχει μακριά από μια γυάλινη πόρτα, καθώς αυτή άρχισε να σπάει από τους ανέμους που έφερε η καταιγίδα.Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε τις ζημιές, καθώς ξεριζωμένα δέντρα υπήρχαν έξω από το κτήριο, μία πινακίδα με το λογότυπο του σταθμού κατεστραμμένη από τους θυελλώδεις ανέμουςΟ ανεμοστρόβιλος ήταν ένας από τους τουλάχιστον έξι που έπληξαν την πολιτεία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πιθανή αιτία ήταν ένα ψυχρό μέτωπο που πέρασε από την Αλαμπάμα την Παρασκευή. Έφερε σοβαρές καταιγίδες και ανέμους με εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα 107 μίλια/ώρα. Περίπου 2.000 κάτοικοι της Αλαμπάμα έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως έδειξαν χάρτες διακοπών ρεύματος που ανέφερε ο WTVY.Ο Άμπροουζ, εμφανίστηκε την επόμενη ζωντανά και περιέγραψε τον τρόμο που έζησε, ενώ χαρακτήρισε την εμπειρία του ως «ελαφρώς αγχωτική».«Δεν θα πω ψέματα», είπε. «Παρόλο που πολλοί είπαν ότι ήμουν ήρεμος. Όλα έχουν να κάνουν με αυτό που αποκαλώ διαχωρισμό. Και με το να συνειδητοποιώ ότι αν είμαι νευρικός ή ακούγομαι νευρικός, όλοι οι άλλοι θα γίνουν νευρικοί.

«Έτσι, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: “Ακούω πολύ θόρυβο. Είναι όλοι οι άλλοι ασφαλείς γύρω από τον σταθμό;”



«Και άκουσα ανθρώπους να διασκορπίζονται προς το ασφαλές τους μέρος, και άκουσα το γυαλί να σπάει. Μόλις συνέβη αυτό, σκέφτηκα, εντάξει, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση – αλλά πώς μπορώ να το επικοινωνήσω αποτελεσματικά; Πού μπορούν όλοι να με ακούσουν;» συνέχισε ο Άμπροουζ.



Θυμήθηκε πώς «απλώς πήρα μια βαθιά ανάσα» και έβαλα τον εαυτό του «σε μια κατάσταση που μπορώ να χειριστώ» κατέληξε.