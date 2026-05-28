Ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια: Δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα σε βάρος των συλληφθέντων
Ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια: Δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα σε βάρος των συλληφθέντων
Και οι τρεις προθεσμία ζήτησαν και πήραν για να απολογηθούν την Τρίτη
Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια.
Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή αλλά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια όπου οι Αστυνομικοί μετά από καταδίωξη μέχρι τη λεωφόρο Κηφισού συνέλαβαν τρία άτομα, ένας εκ των οποίων νωρίτερα πυροβόλησε και τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη ενός καταστήματος με κινητά στην οδό Πατησίων.
Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης ο δράστης μπήκε στο μαγαζί και πυροβόλησε δύο φορές στους μηρούς τον καταστηματάρχη. Βγήκε έξω όπου τον περίμενε ο μαυροντυμένος συνεργός του, έτρεξαν μέχρι την οδό Αγίου Λουκά και επιβιβάστηκαν σε ένα γκρι SUV με το οποίο διέφυγαν. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι την οδό Νιρβάνα με τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. να ακολουθούν το όχημα των δραστών σε απόσταση αναπνοής.
Στη συμβολή της οδού Νιρβάνα με την οδό Ρεγκούκου οι δράστες ξεφορτώθηκαν το πιστόλι της επίθεσης πετώντας το σε ένα οικόπεδο και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα προς τη λεωφόρο Κηφισού.
Προτού βγουν στην Εθνική Οδό το γκρι ΙΧ προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές.
Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή αλλά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια όπου οι Αστυνομικοί μετά από καταδίωξη μέχρι τη λεωφόρο Κηφισού συνέλαβαν τρία άτομα, ένας εκ των οποίων νωρίτερα πυροβόλησε και τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη ενός καταστήματος με κινητά στην οδό Πατησίων.
Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης ο δράστης μπήκε στο μαγαζί και πυροβόλησε δύο φορές στους μηρούς τον καταστηματάρχη. Βγήκε έξω όπου τον περίμενε ο μαυροντυμένος συνεργός του, έτρεξαν μέχρι την οδό Αγίου Λουκά και επιβιβάστηκαν σε ένα γκρι SUV με το οποίο διέφυγαν. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι την οδό Νιρβάνα με τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. να ακολουθούν το όχημα των δραστών σε απόσταση αναπνοής.
Στη συμβολή της οδού Νιρβάνα με την οδό Ρεγκούκου οι δράστες ξεφορτώθηκαν το πιστόλι της επίθεσης πετώντας το σε ένα οικόπεδο και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα προς τη λεωφόρο Κηφισού.
Προτού βγουν στην Εθνική Οδό το γκρι ΙΧ προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα