Πόλεμος στην Ουκρανία: Επεκτείνονται οι Ρώσοι - Ανακοίνωσαν κατάληψη χωριού στο Ντονέτσκ, πιέζουν και στο Χάρκοβο
Οι πόλεις Ποκρόφσκ στο Ντόνετσκ και Κουπιανσκ στο Χάρκοβο κινδυνεύουν να περικυκλωθούν από δυνάμεις του ρωσικού στρατού
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πήραν τον έλεγχο του χωριού Γιαμπλούνιβκα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Σύμφωνα με αναλυτές, οι ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική και βόρεια Ουκρανία έχουν σημειώσει περαιτέρω προόδους, με τις πόλεις Ποκρόφσκ στο Ντόνετσκ και Κουπιανσκ στο Χάρκοβο να κινδυνεύουν να περικυκλωθούν.
Οι σταδιακές ρωσικές κατακτήσεις έρχονται την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνει στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που θα απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς — το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι σήμερα κατεχόμενο — καθώς και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.
Οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν το Ποκρόφσκ για περισσότερο από ένα χρόνο. Οι ουκρανικές άμυνες έχουν κρατήσει, αλλά η προέλαση της Μόσχας προς τα βόρεια και νοτιοδυτικά της πόλης απειλεί να αποκόψει τις ουκρανικές διαδρομές ανεφοδιασμού.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν 45 ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή του Ποκρόφσκ.
Οι Ρώσοι έχουν επίσης προχωρήσει περαιτέρω προς τα σύνορα των περιοχών Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την ανεπίσημη ιστοσελίδα DeepState, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Ο ρωσικός στρατος έχει, επίσης περικυκλώσει το Κουπιάνσκ από τα βόρεια. Το Κέντρο Αμυντικών Στρατηγικών – ένα ουκρανικό think-tank – δήλωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να φτάσουν στον κύριο αυτοκινητόδρομο που τροφοδοτεί τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή.
