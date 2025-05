Τζο Μπάιντεν: Το καπέλο «Τραμπ 2024» που έκανε την Κάμαλα Χάρις να αποστασιοποιηθεί - «Μα τι κάνει;»

«Δεν καταλάβαινε ότι είχε γίνει βαρίδι για την καμπάνια»

Σε αποκαλύψεις για το τέλος της θητείας του Τζο Μπάιντεν προβαίνουν ο παρουσιαστής του CNNκαι ο δημοσιογράφος του Axiosστο βιβλίο τους «Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again» (Το αρχικό αμάρτημα: Η παρακμή του προέδρου Μπάιντεν, η συγκάλυψή της και η καταστροφική του απόφαση να ξανακατέβει υποψήφιος).Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε σήμερα, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα όσα συνέβαιναν στο παρασκήνιο στους Δημοκρατικούς.Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτουν ποια στιγμή ήταν κομβική για την Κάμαλα Χάρις και το επιτελείο της, που αποφάσισαν να διακόψουν κάθε δημόσια εμφάνιση δίπλα στον πρώην πρόεδρο. Ειδικότερα, οι συνεργάτες της Κάμαλα Χάρις είδαν τονπου είχε αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα, να φορά ένα καπέλο με το σύνθημα «Trump 2024» κατά την επίσκεψή του σε πυροσβεστικό σταθμό στηνστις 11 Σεπτεμβρίου 2024. Η σκηνή προκάλεσε σοκ τόσο στην ίδια την υποψήφια, όσο και στους συνεργάτες της.«Μα τι κάνει;» φέρεται να αναρωτήθηκε ηαπευθυνόμενη στους συμβούλους της και σχολίασε ότι επρόκειτο για μια κίνηση εντελώς αντιπαραγωγική και περιττή.Παρότι οι Δημοκρατικοί αποστασιοποιήθηκαν, ο Μπάιντεν συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την καμπάνια της Κάμαλα Χάρις, με συνεχείς αστοχίες και γκάφες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η ομιλία του στα γραφεία της καμπάνιας στο Νιου Χαμσάιρ, όταν ο πρώην πρόεδρος είπε για τον«Πρέπει να τον κλείσουμε μέσα», με αποτέλεσμα να υπάρξει αμηχανία.Την ίδια ώρα, αναφέρουν οι συγγραφείς, ο Μπάιντεν φαινόταν να μην αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο που είχαν οι κινήσεις του στις όποιες εκλογικές προσπάθειες του κόμματος. «Ήθελε να είναι παρών, όπως ο Κλίντον ή ο Ομπάμα. Δεν καταλάβαινε ότι είχε γίνει βαρίδι για την καμπάνια», γράφουν.