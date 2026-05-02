Νεκρός 38χρονος ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο: Τον πυροβόλησε σε νοσοκομείο 26χρονος με βαρύ εγκληματικό παρελθόν
Νεκρός 38χρονος ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο: Τον πυροβόλησε σε νοσοκομείο 26χρονος με βαρύ εγκληματικό παρελθόν

Ο Τζον Μπαρθόλομιου έπεσε νεκρός σε νοσοκομείο στο Σικάγο όταν συνόδευε τον Αλφόνσο Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος

Νεκρός 38χρονος ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο: Τον πυροβόλησε σε νοσοκομείο 26χρονος με βαρύ εγκληματικό παρελθόν
24 ΣΧΟΛΙΑ
Πένθος έχει προκαλέσει στην ομογένεια του Σικάγο ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του 26χρονου Αλφόνσο Τάλεϊ.

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 38χρονου ομογενή αστυνομικού σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο στο Σικάγο όταν συνόδευε τον Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.



Ο Τάλεϊ, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν για ξυλοδαρμό αστυνομικού, ένοπλη ληστεία, κλοπές αυτοκινήτων κ.α., είχε ισχυριστεί ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά και δεν μπορούσε να ανασάνει.

Άγνωστο πώς, ξαφνικά τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τόσο τον 38χρονο Μπαρθόλομιου όσο και τον 57χρονο συνάδελφό του. Από τα πυρά ο ομογενής αστυνομικός που είχε 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην αστυνομία, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ ο βετεράνος συνάδελφός του τραυματίστηκε βαρύτατα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αφού πυροβόλησε τους αστυνομικούς, ο 26χρονος διέφυγε γυμνός με τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από το κορμί του, αλλά συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Chicago man accused of killing officer in hospital had history of violent offenses part 1
Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας, ο Μπαρθόλομιου αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ρενέ, και τα τρία τους παιδιά. Σύμφωνα με το συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».

Την ίδια στιγμή, στην πόλη εκδηλώνεται ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια του δολοφονημένου αστυνομικού, με κατοίκους, επιχειρήσεις και οργανώσεις να κινητοποιούνται για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των οικείων του.

Funeral arrangements set for fallen CPD officer John Bartholomew


Στη γειτονιά Albany Park, όπου υπηρετούσε στο 17ο Αστυνομικό Τμήμα, πολίτες συρρέουν σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο, αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα.

Όπως ανέφερε το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγου, ο 38χρονος ομογενής αστυνομικός ήταν «ένας ευδιάθετος, καλοσυνάτος και ενθουσιώδης άνθρωπος, που προσφερόταν πρόθυμα για αποστολές» και ανυπομονούσε να επιστρέφει στο τέλος κάθε βάρδιας στην οικογένειά του.

Η σορός του 38χρονου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την προσεχή Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο ενώ η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί μια ημέρα αργότερα, την Παρασκευή, στις 10:00 (τοπική ώρα) και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.
45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

