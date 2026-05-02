Ζελένσκι: Καταγράψαμε ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας - Λευκορωσίας
«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στον καθημερινό διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό
Η Ουκρανία κατέγραψε «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφότου κάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες το Μινσκ να μην εμπλακεί περαιτέρω στον πόλεμο της Ρωσίας.
«Χθες, υπήρξε μια μάλλον ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας από την λευκορωσική πλευρά», ανέφερε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς. «Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί», πρόσθεσε.
Το μήνυμα του Ζελένσκι:
Η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια.
Yesterday, there was rather unusual activity along sections of the Ukraine–Belarus border – on the Belarusian side. We are closely documenting everything and keeping the situation under control. If necessary, we will react.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
