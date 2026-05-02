Απειλή της ατλαντικής κοινότητας είναι η διάλυση της συμμαχίας, όχι οι εχθροί της, προειδοποιεί ο Τουσκ
Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση, γράφει σε ανάρτησή του ο Πολωνός πρωθυπουργός
Καταστροφική τάση που απειλεί τη συμμαχία ΗΠΑ και Ευρώπης χαρακτηρίζει τη διάλυση της συμμαχίας ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.
Σε ανάρτησή του γράφει ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της, αλλά συνεχιζόμενη διάλυση της συμμαχίας μας. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση».
Η αναφορά του Πολωνού ηγέτη έρχεται σε μια περίοδο τριγμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, υπό τη διακυβέρνηση του Ντόνλαντ Τραμπ, και την Ευρώπη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, με αφορμή και τον πόλεμο στο Ιράν, έχει επικρίνει τη βραδύτητα του ΝΑΤΟ καθώς και το ότι δεν βοηθά αρκετά τις ΗΠΑ όταν χρειάζεται. Εξάλλου, μόλις χθες ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.
The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026
