Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 15χρονος που βούτηξε στη λίμνη Κόμο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίμνη Κόμο Νεκρός Έφηβος

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 15χρονος που βούτηξε στη λίμνη Κόμο

Ο έφηβος φέρεται να βούτηξε σε περιοχή με απαγόρευση πρόσβασης, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 15χρονος που βούτηξε στη λίμνη Κόμο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα στη λίμνη Κόμο, μετά από βουτιά από προβλήτα στο Mandello al Lario.

Όταν ο έφηβος δεν εμφανίστηκε στην επιφάνεια, οι φίλοι του κάλεσαν άμεσα βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν η ακτοφυλακή και ελικόπτερο της πυροσβεστικής, με δύτες που ανέσυραν τη σορό του από τον βυθό.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο 15χρονος υπέστη κάποιο ιατρικό πρόβλημα ενώ ήταν στο νερό και γίνονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Ο έφηβος φέρεται να βούτηξε σε περιοχή με απαγόρευση πρόσβασης, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Mandello al Lario, Riccardo Fasoli, μέσω του προφίλ του στο Facebook. Ο Fasoli τόνισε την ανάγκη για εντατικότερη ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους και σημείωσε ότι, παρά τα μέτρα ασφαλείας, το παράδειγμα που δίνουν τα κοινωνικά δίκτυα και η τηλεόραση οδηγεί νέους να παραβιάζουν τους κανόνες σε επικίνδυνες περιοχές.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης