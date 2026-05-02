Πέθανε ο Άλεξ Ζανάρντι, το αστέρι της Formula 1 που έχασε τα δύο του πόδια σε ατύχημα και κέρδισε τέσσερα χρυσά στους Παραολυμπιακούς
Αφού ξεπέρασε δύο σοβαρά ατυχήματα, ο Ιταλός αθλητής κατέκτησε τέσσερα χρυσά παραολυμπιακά μετάλλια στην ποδηλασία και έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο δύναμης και αντοχής
Ο Άλεξ Ζανάρντι, ο Ιταλός πρωταθλητής της Formula 1 που μετατράπηκε σε Παραολυμπιονίκη και κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Η οικογένειά του ανακοίνωσε το Σάββατο τον θάνατό του, σημειώνοντας ότι άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή το βράδυ. Στην ανακοίνωση της οικογένειας δεν δόθηκε λεπτομέρεια για τα αίτια του θανάτου, ωστόσο τονίστηκε ότι ο Ζαναντί πέθανε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από τους ανθρώπους που αγαπούσε.
Η ζωή του Ζανάρντι ήταν γεμάτη από συγκλονιστικά γεγονότα. Το 2001, μετά από ένα ατύχημα στη Γερμανία στο Lausitzring, έχασε και τα δύο του πόδια. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Ζανάρντι επέστρεψε δυναμικά στον αθλητισμό και απέδειξε την αντοχή και την δύναμή του, κερδίζοντας τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, δύο το 2012 στο Λονδίνο και δύο ακόμη το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στην κατηγορία του παραποδηλασίας.
Ο Ζανάρντι είχε αναδειχθεί σε αστέρα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αγωνιζόμενος για τις ομάδες της Formula 1, όπως οι Jordan, Minardi και Lotus, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα CART στην Αμερική, όπου κέρδισε τον τίτλο το 1997 και το 1998. Ωστόσο, η ζωή του άλλαξε οριστικά το 2001, όταν υπέστη το σοκαριστικό ατύχημα που του στέρησε τα πόδια και άλλαξε τη ζωή του για πάντα.
Το δεύτερο ατύχημα συνέβη το 2020, όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα ατύχημα με handbike (ειδικό ποδήλατο που κινείται με τη χρήση των χεριών, αντί των ποδιών, και χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα με αναπηρία στα κάτω άκρα) στην Τοσκάνη, όταν έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο φορτηγό. Ο Ζανάρντι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και το κρανίο και μπήκε σε ιατρικό κώμα, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να ανακάμψει πλήρως από τους τραυματισμούς του.
Η Ιταλία θρηνεί την απώλεια ενός μεγάλου αθλητή και ενός εξαιρετικού ανθρώπου. Όπως δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι: «Η Ιταλία χάνει έναν μεγάλο πρωταθλητή και έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ικανό να μετατρέψει κάθε πρόκληση της ζωής σε μάθημα θάρρους, δύναμης και αξιοπρέπειας».
Ο Ζανάρντι ήταν γνωστός για το φωτεινό του χαμόγελο και τις παραμυθένιες αφηγήσεις του, και ακόμη και μετά το ατύχημα του το 2020, είχε κερδίσει τον σεβασμό του κόσμου για την ανθεκτικότητά του και το αστείρευτο πνεύμα του. Ο Πάπας Φραγκίσκος τον είχε επαινέσει, χαρακτηρίζοντάς τον ως παράδειγμα δύναμης και θάρρους στην ατυχία.
Η οικογένεια του Άλεξ Ζανάρντι ευχαρίστησε όλους όσοι προσφέρουν τη στήριξή τους αυτή τη δύσκολη στιγμή και ζήτησε σεβασμό κατά τη διάρκεια της πένθιμης περιόδου. Οι λεπτομέρειες για την κηδεία του δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza… pic.twitter.com/nxqMtAlhjk— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα