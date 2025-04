Οι 5 πιθανές αιτίες της συντριβής του μοιραίου ελικοπτέρου με τον CEO της Siemens και την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη

Τι εξετάζουν οι ερευνητές

Ερωτηθείσα σχετικά με αναφορές ότι ένα μεγάλο σμήνος πουλιών εθεάθη στην περιοχή λίγο πριν από τη συντριβή, είπε: «Το συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Αυτό που θα έλεγα στο κοινό είναι ότι αν κάτι σας φάνηκε διαφορετικό ή σας τράβηξε την περιέργεια μπορείτε να το μοιραστείτε με τους ερευνητές μας».



Ποια ήταν τα θύματα;

Τα γενέθλια που μετατράπηκαν σε τραγωδία

H οικογένεια Εσκομπάρ σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Εκστρατεία για τον τερματισμό τουριστικών πτήσεων

Ο δικηγόρος αεροπλοΐας και πρώην πιλότος ελικοπτέρου του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, Justin Green, δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ότι το βιντεοσκοπημένο υλικό της συντριβής υποδηλώνει «καταστροφική μηχανική βλάβη».Ένα κρίσιμο εξάρτημα του αεροσκάφους, γνωστό ως «παξιμάδι του Ιησού», μπορεί να έλειπε ή να ήταν ελαττωματικό, προειδοποίησε ο αναλυτής αεροπορίας Julian Bray. Το «παξιμάδι του Ιησού» είναι ένας όρος που επινοήθηκε από τους Αμερικανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, αναφέρεται στο κρίσιμο εξάρτημα που συγκρατεί τον κεντρικό άξονα περιστροφής στον ιστό των ελικοπτέρων. Αυτό το μοναδικό παξιμάδι είναι τόσο ζωτικής σημασίας που, σε περίπτωση αστοχίας του κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές, με τον ρότορα να αποκολλάται εντελώς από το ελικόπτερο.Ο εμπειρογνώμονας δήλωσε ότι αυτό μπορεί να προκάλεσε την αποκόλληση των πτερυγίων του ελικοπτέρου ενώ εξακολουθούσε να περιστρέφεται στον αέρα και ενδεχομένως να έκοψε το αεροσκάφος πριν πέσει στο νερό. Ο Bray δήλωσε: «Αυτό που φαίνεται να συνέβη με το συγκεκριμένο ελικόπτερο είναι ότι ο ρότορας, ο κύριος ρότορας... είχε αποκολληθεί, διότι σε ένα βίντεο βλέπουμε τα πτερύγια να περιστρέφονται μακριά από το ελικόπτερο.Ο Dave Fishwick, ο επιχειρηματίας του Burnley, έδωσε τη δική του θεωρία για τη συντριβή. Σε ένα βίντεο στο TikTok δήλωσε ότι ο έλικας της ουράς θα μπορούσε να έχει αποκοπεί από μια ξαφνική κίνηση του χειριστηρίου μπρος-πίσω,«Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό συνέβη στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Fishwick. «Είμαι σίγουρος ότι είχε να κάνει με τον δίσκο του κύριου έλικα που δεν κρατούσε το ελικόπτερο εκεί που έπρεπε».Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης αναφορές για σμήνη πουλιών που εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο της συντριβής. Η κ. Homendy δήλωσε ότι το NTSB είναι «ενήμερο» για τις αναφορές και ότι το θέμα είχε συζητηθεί.Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο είχε χαμηλή στάθμη καυσίμων όταν συνετρίβη. Ο Michael Roth, ο διευθύνων σύμβουλος της New York Helicopter Tours, δήλωσε στην Telegraph ότι ο πιλότος «τηλεφώνησε ότι προσγειωνόταν και ότι χρειαζόταν καύσιμα». «Θα έπρεπε να του πάρει περίπου τρία λεπτά για να φτάσει», δήλωσε ο Ροθ. «Αλλά 20 λεπτά αργότερα, δεν έφτασε.Ο πρώην στρατιωτικός αεροπόρος Jim Brauchle δήλωσε στη Mail ότι πιστεύει ότι οι «δύο κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου είναι η μηχανική βλάβη ή οι υπερβολικοί ελιγμοί». Ζήτησε επίσης να διεξαχθεί «πλήρης έρευνα» για το συμβάν. «Από τα πλάνα φαίνεται ότι το κύριο στροφείο (έλικας) χτύπησε το σώμα του ελικοπτέρου, αποκόπτοντας την ουρά του ελικοπτέρου, γεγονός που δημιούργησε ένα ανεπανόρθωτο συμβάν».Ο πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο, γνωστός ως Sean, ο οποίος είχε μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τις πτήσεις του με φόντο τον ορίζοντα του Μανχάταν. Το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε ότι πετούσε με ελικόπτερο Blackhawk για να καταπολεμήσει πυρκαγιές για μια εταιρεία με έδρα τη Μοντάνα.Οι επιβάτες Αγκουστίν Εσκομπάρ, 49 ετών, Μέρσε Καμπρούμπι Μοντάλ, 39 ετών, και τα τρία τους παιδιά, Βίκτορ, 4 ετών, Μερσέντες, 8 ετών, και Αγκουστίν, 10 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή.Ο Εσκομπάρ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για επαγγελματικούς λόγους και η οικογένειά του πέταξε για να τον συναντήσει για λίγες ημέρες, έγραψε ο, δήμαρχος του Νιου Τζέρσεϊ, σε ανάρτησή του στο X.Η Μοντάλ εργαζόταν για τη Siemens Energy, ένα ξεχωριστό τμήμα της Siemens. Ο παππούς της ήταν πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, ο Αγκουστί Μοντάλ.Μια λεπτομέρεια που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην τραγωδία που σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη με την πενταμελή οικογένεια του CEO της Siemens Ισπανίας, Αγκουστίν Εσκομπάρ , φέρνουν στη δημοσιότητα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.Όπως αναφέρει η El Diario, ο Εσκομπάρ, η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά , ταξίδεψαν μέχρι τη Νέα Υόρκη προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια ενός εκ των παιδιών.Η οικογένεια Εσκομπάρ είχε φτάσει από τη Βαρκελώνη στη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν την τραγική πτήση, επιλέγοντας να κάνει μια από τις εναέριες βόλτες που επιλέγουν τουρίστες που επισκέπτονται την αμερικανική μεγαλούπολη, γύρω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και μέχρι την γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον.Την ίδια ώρα ειδικοί προσπαθούν να αναλύσουν τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα εξετάζοντας τις εικόνες που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Στα πλάνα φαίνεται να έχει κοπεί ο έλικας στην ουρά του ελικοπτέρου, πέφτοντας σε διαφορετικό χρόνο από το Bell 206L-4 LongRanger IV της New York Helicopters.«Από τα πλάνα φαίνεται ότι ο ρότορας χτύπησε το κυρίως "σώμα" του ελικοπτέρου, κόβοντας την ουρά του με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα» είπε ο πρώην στρατιωτικός πιλότος, Τζιμ Μπρουσλ στην Daily Mail. Κατά τον ίδιο αυτό μπορεί να προκλήθηκε είτε από μηχανική βλάβη είτε από υπερβολικό χειρισμό.Στο ίδιο πνεύμα ειδικός που μίλησε στο Fox 5 λέγοντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ηήταν καταδικασμένη: «Αν η περιστρεφόμενη κεφαλή ξεκόλλησε από το ελικόπτερο αυτό ήταν καταδικασμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα ελικόπτερο να καταφέρει να κάνει κανονική προσγείωση με τέτοια βλάβη. Το μόνο που θα γίνει είναι να συντριβεί»Όπως μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το ελικόπτερο «έπεσε σαν πέτρα» στον ποταμό Χάντσον με αποτέλεσμα εκτός από την οικογένεια Εσκομπάρ να χάσει τη ζωή του και ο 36χρονος πιλότος.«Άκουσα ένα δυνατό κρακ. Κοίταξα επάνω και είδα ένα ελικόπτερο να πέφτει και να συντρίβεται στο νερό. Δεν είδα κανέναν να επιπλέει» είπε αυτόπτης μάρτυρας στους New York Times.«Το είδα να πέφτει από τον ουρανό. Άκουσα πέντε ή έξι δυνατούς ήχους που μου έμοιασαν με πυροβολισμούς στον ουρανό και είδα κομμάτια του ελικοπτέρου να σπάνε και μετά να πέφτει στον ποταμό» περιέγραψε από την πλευρά του ο Ντάνι Χόρμπιακ που είδε τη συντριβή από το παράθυρο στου σπιτιού του.Αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την αιτία του δυστυχήματος, βίντεο με τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου δείχνουν ότι είχε ξεκολλήσει ο έλικας στην ουρά του.«Πολλά από αυτά τα ελικόπτερα είναι 30 ή και 40 ετών», δήλωσε ο Άντριου Ρόζενταλ, πρόεδρος της ομάδας Stop the Chop που έχει ξεκινήσει εκστρατεία για τον τερματισμό των τουριστικών πτήσεων με ελικόπτερα πάνω από τη Νέα Υόρκη και τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.Το ελικόπτερο που κατέπεσε ήταν 21 ετών, και «εξακολουθεί να είναι αρκετά παλιό», πρόσθεσε ο ίδιος.Επισήμανε μάλιστα την αντίφαση με τους οδηγούς ταξί που υποχρεούνται να παίρνουν νέο πέντε με οκτώ χρόνια, αλλά «αφήνουμε αυτά τα πράγματα να πετάνε στον ουρανό σε ηλικία 30 και 40 ετών».Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ελικόπτερα στη Νέα Υόρκη από το 1977.Το 2009 συγκρούστηκαν ένα αεροσκάφος και ένα τουριστικό ελικόπτερο πάνω από τον Χάντσον με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άνθρωποι, ενώ άλλοι πέντε έχασαν τη ζωή τους το 2018, όταν ένα ελικόπτερο κατέπεσε στον ποταμό Ιστ Ρίβερ. Πολυάριθμα είναι και τα ατυχήματα που έχουν συμβεί, όπως λέει η ομάδα Stop the Chop.Με όλους τους κινδύνους της, είναι και μια δραστηριότητα επικερδής για την πόλη, καθώς οι περιηγήσεις αποφέρουν συνολικά 2,7 εκατ. δολάρια ετησίως στη Νέα Υόρκη σε μισθώματα από εταιρείες που πραγματοποιούν περισσότερα από 42.000 περιηγητικά ταξίδια ετησίως.