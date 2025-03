Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο θρύλος της πυγμαχίας, Τζορτζ Φόρμαν

Ο ίδιος εξήγησε στον ιστότοπό του ότι τους έδωσε το όνομά του για να «έχουν πάντα κάτι κοινό».«Τους λέω: «Αν ένας από εμάς ανέβει, τότε θα ανέβουμε όλοι μαζί.», εξήγησε. «Και αν ένας πέσει, θα πέσουμε όλοι μαζί!"»Ο πυγμάχος με ύψος 1,93 μ., από υποβαθμισμένη συνοικία του Χιούστον (Τέξας), θα έχανε τον τίτλο του, νικημένος από τον Μοχάμεντ Αλί, το 1974, στην πρωτεύουσα της σημερινής Λ.Δ. Κονγκό, μπροστά σε 100.000 θεατές, έπειτα από 15 γύρους, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την αντοχή, την τεχνική και την τακτική του μεγάλου αντιπάλου του.Για πολλούς, αυτός παραμένει ο καλύτερος αγώνας πυγμαχίας που διεξήχθη ποτέ.Ο Τζορτζ Φόρμαν, πυγμάχος με σχεδόν υπεράνθρωπη δύναμη, αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής κόσμου το 1973, νικώντας τον Τζο Φρέζιερ, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968.Στις 28 Απριλίου του 2023, βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες και ταινία αφιερωμένη στον “Big George Foreman”.Η “Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World” όπως είναι ο πλήρης τίτλος, βασίζεται στην αληθινή ιστορία της ζωής σαν παραμύθι του “Big George”. Η παιδική ηλικία και η φτώχεια, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Mexico City το 1968, η στροφή του στην επαγγελματική πυγμαχία, οι μεγάλες του μάχες, ο Muhammad Ali, η κατάρρευση και η στροφή στον Χριστιανισμό, η μεγάλη επιστροφή μετά από 10 χρόνια, και το … George Foreman Grill που τον έκανε πλούσιο.Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Κρις Ντέιβις (Judas and the Black Messiah) ως Φόρμαν και ο κάτοχος βραβείου Όσκαρ Φόρεστ Γουίτακερ (Καλύτερου Ηθοποιού, Last King of Scotland, 2006) ως ο προπονητής του Φόρμαν και μέντοράς του, ο Ντοκ Μπρόντους.