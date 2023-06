Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι παλαιότερες επιθέσεις σε φράγματα - Γιατί γίνονται στόχοι από τους Ρώσους

Ukraine War



The long awaited Ukrainian Counter offensive starts with massive defeats as Ukraine fails to re take any Russian positions.

Now huge swathes of the country under water following the destruction of a massive dam. Total carnage for Ukraine. Z pic.twitter.com/EpJEiKWYo6 — Jim Dowson B.Th MA (@OfficialJDowson) June 6, 2023

Ανησυχία εκφράζεται, την ίδια στιγμή, όχι μόνο για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, όσο και για άλλες κοινότητες που θα επηρεαστούν από την έκρηξη του φράγματος και αντιμετωπίζουν την απειλή των εκτεταμέων πλημμυρών.Σύμφωνα, δε, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το περιστατικό περίπου 80 πόλεις και χωριά.Σε χάρτη, που φέρνει στη δημοσιότητα το BBC, εικονίζονται μέρη στην περιοχή της Χερσώνας που έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες.Μπορεί, μάλιστα, να επηρεαστούν και περιοχές 85 χλμ από το σημείο της καταστροφής.Το ρήγμα στο φράγμα της Νόβα Καχόβκα προκαλεί φόβους για σημαντικές συνέπειες στην πανίδα και τη χλωρίδα της νότιας Ουκρανίας.Η Ουκρανία ερευνά την έκρηξη στο υδροηλεκτρικό φράγμα στο νότιο τμήμα της χώρας ως έγκλημα πολέμου και πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή ή «οικοκτονία», όπως ανέφερε εξάλλου το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε σχόλια που απέστειλαν προς το πρακτορείο Reuters πως άρχισαν «επείγουσες έρευνες» για το ρήγμα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα.