Ο Κάρολος «είχε ερωμένη την Καμίλα» και «οργάνωσε εκστρατεία λάσπης» κατά της Νταϊάνα

Εικοσιπέντε χρόνια μετά τον θάνατο της αγαπημένηςο επί οκτώ χρόνια προσωπικός γραμματέας της,, αποκαλύπτει πως η Νταϊάνα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως είχε ευρέως διαδοθεί την δεκαετία του '90, αλλά αντίθετα, η πρώτη σύζυγος του βασιλιά Καρόλου αντιμετώπιζε με σθένος κάθε αντιξοότητα. Μιλώντας στο podcast «και στους βασιλικούς συντάκτες Φιλ Κρεγκ και Άντριου Λόουνι ο πρώην γραμματέας της πριγκίπισσας της Ουαλίας κατηγόρησε ευθέως τους ανθρώπους του Καρόλου πως διέδιδαν ψεύδη για τηνμέσω μιας «συστηματικής εκστρατείας λάσπης» κατά της πριγκίπισσας την ίδια περίοδο που ο τότε διάδοχος του θρόνου της Γηραιάς Αλβιώνας ζούσε τον παράνομο έρωτα με την «αιώνια αγαπημένη» του. Σύμφωνα με τον άνθρωπο που υπηρέτησε την πριγκίπισσα της Ουαλίας από το 1988 μέχρι το 1996 «πηγές κοντά στον Κάρολο ενορχήστρωσαν μια συστηματική εκστρατεία λάσπης κατά της εν διαστάσει συζύγου του και έκαναν τη ζωή της κόλαση».«Ήταν κοινό μυστικό στο παλάτι πως ο Κάρολος διατηρούσε σχέση με την επί μακρόν ερωμένη του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς», δήλωσε ο 66χρονος πρώην γραμματέας της αδικοχαμένης πριγκίπισσας και πρόσθεσε: «Δεν επρόκειτο για συνηθισμένο κουτσομπολιό, ήταν μια οργανωμένη εκστρατεία. Εντάξει, αυτό συνέβη πριν πολύ καιρό, αλλά ο άνθρωπος που αυτοί (οι εργαζόμενοι στο παλάτι) υποστήριζαν είναι τώρα ο βασιλιάς μας και αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να θάβονται, δεν θα πρέπει με εύκολο τρόπο να σπρώχνονται στην άκρη. Αυτά συνέβησαν, θεωρητικά θα μπορούσε να ξανασυμβούν και σίγουρα δεν θα πρέπει να περάσουν χωρίς να ασκηθεί κριτική».Μάλιστα, στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν ήταν αλήθεια η κοινή πεποίθηση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο πως η πριγκίπισσα ήταν «λίγο τρελή», ο πρώην γραμματέας της Νταϊάνα απάντησε: «Απογοητεύομαι πολύ. Αυτή ήταν η επίσημη γραμμή» και συνέχισε, λέγοντας πως οι άνθρωποι του Καρόλου στο παλάτι, όταν αναφέρονταν στην πριγκίπισσα, μιλούσαν για μια «τραγική ιστορία», για μια γυναίκα που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και που τα τελευταία χρόνια πριν το διαζύγιο του ζεύγους δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει επαρκώς στα επίσημα καθήκοντά της, εξαιτίας της υποτιθέμενης κλονισμένης ψυχικής της υγείας. Ο Τζέφσον τόνισε πως η Νταϊάνα, παρά τιςπου αντιμετώπιζε καθημερινά, ήταν σώφρων και είχε την ικανότητα να διαχειρίζεται με σύνεση και τις πιο «τρελές» καταστάσεις.Πάντως, ο ίδιος παραδέχθηκε πως ο χαρακτήρας της Νταϊάνα άλλαξε μετά το διαζύγιο με τον Κάρολο τον Αύγουστο του 1996, αφού η πριγκίπισσα από μια ευτυχισμένη παντρεμένη γυναίκα (όπως ο κόσμος την έβλεπε) και μητέρα κατέληξε να αισθάνεται μια πρώην σύζυγος που την απέρριψαν. Από την πλευρά του ο, βασιλικός συντάκτης και συγγραφέας του βιβλίου «Story of a princess», ανέφερε πως όλες αυτές οι φήμες για την πριγκίπισσα αποτέλεσαν το πιο «βρώμικο» μέρος του «εμφυλίου πολέμου» μεταξύ του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.Γνώριζε η Νταϊάνα την «εκστρατεία λάσπης» που είχε ξεκινήσει εναντίον της ο Κάρολος; Σύμφωνα με τον πρώην γραμματέα της η πριγκίπισσα το γνώριζε και γι' αυτό έκανε ό,τι μπορούσε για να αντιστρέψει το κλίμα εναντίον της. Αυτός ήταν και ο λόγος που εκείνη την περίοδο σε επίσημη εκδήλωση αποφάσισε να μιλήσε ανοιχτά για το πρόβλημα τωνπου αντιμετώπιζε. Την ίδια περίοδο η Νταϊάνα απελπισμένη και μόνη, χωρίς βοήθεια από το παλάτι και με έναν άπιστο σύζυγο στο πλευρό της συχνά σε μια προσπάθεια να δώσει προς τα έξω την καλύτερη εικόνα του εαυτού της έκανε κάποιες υπερβολές, σύμφωνα πάντα με τον πρώην γραμματέα της. Το 1992 στο βίβλιο του Άντριου Μόρτον «Diana in her own words», η πριγκίπισσα αφηγείται πως επίτηδες έπεσε από τη σκάλα ενώ ήταν έγκυος στον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο Τζέφσον τονίζει πως αυτό ήταν ένα ψέμμα της Νταϊάνα και σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων η Νταϊάνα απλώς γλίστρησε στα σκαλοπάτια και ο Κάρολος κάλεσε αμέσως γιατρό.