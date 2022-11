Βασιλιάς Κάρολος: Η πραγματική ιστορία πίσω από το ερωτικό του τηλεφώνημα με την Καμίλα το 1989

Crown», της σειράς του Netflix, προβάλλει πολλά από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα που επισκίασαν τη βασιλική οικογένεια, ως σκάνδαλα.



Ένα από αυτά είναι και το περιβόητο ερωτικό τηλεφώνημα του τότε πρίγκιπα Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, όταν ακόμη εκείνος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Είναι γνωστό ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν έρθει αρκετές φορές σε αντιπαράθεση με την παραγωγή του Netflix λόγω της προβολής πολλών προσωπικών στιγμών και ίσως αυτό σταθεί ακόμη μία αφορμή να επέλθει νέα ρήξη. Η 5η σεζόν του «», της σειράς του Netflix, προβάλλει πολλά από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα που επισκίασαν τη βασιλική οικογένεια, ως σκάνδαλα.Ένα από αυτά είναι και το περιβόητο ερωτικό τηλεφώνημα του τότε πρίγκιπα Καρόλου με την, όταν ακόμη εκείνος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Είναι γνωστό ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν έρθει αρκετές φορές σε αντιπαράθεση με την παραγωγή του Netflix λόγω της προβολής πολλών προσωπικών στιγμών και ίσως αυτό σταθεί ακόμη μία αφορμή να επέλθει νέα ρήξη.

Το «Tampongate», όπως ονόμασε ο ξένος Τύπος την ερωτικού περιεχομένου συνομιλία του βασιλιά Καρόλου με την πλέον σύζυγό του, βρίσκεται και πάλι στην επικαιρότητα. Γι' αυτό, ξένα δημοσιεύματα εξετάζουν τα γεγονότα για το ειδύλλιο ανάμεσά τους.

Η συνομιλία μεταξύ του Καρόλου και της Καμίλα είναι πραγματικό γεγονός και ο τηλεφωνικός τους διάλογος έγινε στις 17 Δεκεμβρίου 1989, όταν και οι δύο ήταν ακόμη παντρεμένοι με τους τότε συζύγους τους -η Καμίλα και ο πρώην σύζυγός της Άντριου Πάρκερ Μπόουλς άρχισαν να ζουν χωριστά το 1993, πριν οριστικοποιήσουν το διαζύγιό τους το 1995. Η ηχογραφημένη κλήση τους δημοσιεύτηκε το 1993.

Κάρολος: Θεέ μου. Θα ζήσω μόνο μέσα στο παντελόνι σου ή κάτι τέτοιο. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο!

Καμίλα [γελώντας]: Σε τι θα μετατραπείς, σε εσώρουχο; [Γελάνε και οι δύο]. Ω, θα επιστρέψεις σαν εσώρουχο.

Κάρολος: Ή ο Θεός να το κάνει ένα Tampax (μάρκα ταμπόν). Απλά για δική μου τύχη! (γέλια)

Καμίλα: Είσαι τελείως ηλίθιος! [Γέλια] Ω, τι υπέροχη ιδέα.

Τσαρλς: Τυχερός που με πέταξαν σε μια τουαλέτα και συνεχίζω να ανεβαίνω, χωρίς να κατεβαίνω ποτέ.

Καμίλα [γέλια]: Ω αγάπη μου!

Κάρολος: Μέχρι να έρθει το επόμενο.

Καμίλα: Α, ίσως θα μπορούσες να επιστρέψεις σαν ένα κουτί.

Τσαρλς: Τι είδους κουτί;

Καμίλα: Ένα κουτί Tampax, για να συνεχίσεις.

Κάρολος: Αυτό είναι αλήθεια.

Καμίλα: Επαναλαμβάνεσαι [γέλια]. Ω, αγάπη μου, ω, σε θέλω τώρα.

Οι φήμες τότε ήθελαν τον Κάρολο και την Καμίλα να διατηρούν μια μακρόχρονη σχέση. Και το 1992, η βιογραφία του Άντριου Μόρτον, «Diana In Her Own Words», κατηγόρησε τον Κάρολο για απιστία. Το «Tampongate» επιβεβαίωσε όχι μόνο ότι το ζευγάρι είχε σχέση, αλλά ότι ήταν επίσης πολύ ερωτευμένο.

Το τηλεφώνημα απέδειξε ακόμη, ότι όλοι οι φίλοι του Καρόλου, όχι μόνο γνώριζαν την υπόθεση, αλλά τους βοηθούσαν κιόλας. Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, Κάρολος και Καμίλα συζητούσαν για το σπίτι ενός φίλου που θα χρησιμοποιούσαν για το επόμενο ραντεβού τους, εμπλέκοντας αρκετούς από τους γνωστούς τους στο να κρύψουν την όχι και τόσο μυστική σχέση από την Νταϊάνα.

Ο Κάρολος αργότερα παραδέχτηκε σε ένα ντοκιμαντέρ του 1994 για τη ζωή του, ότι είχε απατήσει την Νταϊάνα. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι το έκανε μόνο αφού η σχέση τους είχε «ανεπιστρεπτί διαλυθεί, προσπαθούσαμε και οι δύο».

Ήταν πραγματικά ένας ερασιτέχνης λάτρης του ραδιοφώνου, ο άνθρωπος που ηχογράφησε την κλήση;

Πιθανότατα ναι κατά το δημοσίευμα της Time, αν και υπάρχουν άλλες θεωρίες. Εκείνη την εποχή, ο Τύπος υπέθεσε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ίσως βρίσκονταν πίσω από την ηχογράφηση πολλών βασιλικών κλήσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών μεταξύ της Νταϊάνα και φίλων.

Πρώην κατάσκοποι είχαν πει στο περιοδικό People, ότι η υψηλή ποιότητα των ηχογραφήσεων υποδείκνυε επαγγελματισμό από την πλευρά εκείνων που κατέγραψαν την κλήση.

Σύμφωνα με το βιβλίο «The Diana Chronicles», ο άνθρωπος που ηχογράφησε το «Tampongate» κράτησε την κασέτα για τον εαυτό του για αρκετά χρόνια. Μόνο αφού ο Τύπος δημοσίευσε ένα ηχογραφημένο απόσπασμα τηλεφώνημα μεταξύ της Νταϊάνα και ενός στενού φίλου που έγινε γνωστός ως Squidgygate, ο ανώνυμος άνδρας συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να πουλήσει την ηχογράφηση του να βγάλει πολλά χρήματα από την κασέτα. Η συγγραφέας του βιβλίου, Τίνα Μπράουν, γράφει ότι ο άνδρας το έφερε στην Daily Mirror το 1992 και πληρώθηκε 30.000 λίρες.

Ο αρχισυντάκτης της Mirror, Ρίτσαρντ Σκοτ, δεν δημοσίευσε αμέσως τη συνομιλία από φόβο, μήπως υπονομεύσει τον βασιλικό γάμο. Ήταν Οκτώβριος του 1992, όταν ο Κάρολος και η Νταϊάνα βρίσκονταν «ένα ταξίδι συμφιλίωσης στη Νότια Κορέα» όπως είχε πει το Παλάτι. Αλλά ο Τύπος σημείωσε ότι και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα ήταν σε «άθλια κατάσταση στο ταξίδι». Στις 11 Νοεμβρίου, η Daily Mirror άρχισε να «πειράζει» τη συνομιλία με τίτλους όπως «Το Μυστικό Τηλεφωνικό Τηλεφώνημα του Τσαρλς πριν τον ύπνο», αν και δεν δημοσίευσε την περίφημη κλήση περί ταμπόν.

Εκείνο τον χειμώνα, μια φωτιά στο κάστρο του Ουίνδσορ έκαψε 100 δωμάτια και αυτό προηγήθηκε της ανακοίνωσης του χωρισμού Νταϊάνα και Καρόλου.

Μόνο μετά από όλο αυτό το δράμα για το Παλάτι, στις 17 Ιανουαρίου 1993, τόσο το Sunday People όσο και το Sunday Mirror δημοσίευσαν ολόκληρη τη συνομιλία του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τη βιογραφία της Σάλι Μπέντελ Σμιθ για τη βασίλισσα Ελισάβετ, «Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch», μια δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε λίγο μετά τη δημοσίευση του τηλεφωνήματος, διαπίστωσε ότι το 68% των ερωτηθέντων είπε ότι ο Κάρολος «είχε αμαυρώσει τη φήμη του» και το 42% πίστευε ο 10χρονος τότε πρίγκιπας Ουίλιαμ «θα πρέπει να διαδεχθεί την Ελισάβετ ως ο επόμενος μονάρχης».