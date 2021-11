Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Γιατί «αγάπησαν» ξαφνικά τον Ερντογάν

Η δεύτερη σεζόν της πιο περίεργης, αστείας, ειλικρινούς και ιδιότυπης σειράς ντοκιμαντέρ «How to with John Wilson» είναι εδώ, από το Vodafone TV .

Πάντως, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας , παρά τις απανωτές παρεμβάσεις Ερντογάν για χαμηλότερα επιτόκια , δηλώνει τώρα προσηλωμένη στον έλεγχο του πληθωρισμού, που προσεγγίζει το 20% σε ετήσια βάση.





Πρώην ανταγωνιστές και αντίπαλοι στη Μέση Ανατολή, όπως τα Εμιράτα και η Τουρκία δείχνουν να ξεπερνούν τις - όχι και λίγες - διαφορές τους, που καταγράφονται σε αρκετά μέτωπα.που βρήκε ο πρίγκιπας- διάδοχος των ΗΑΕ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν για να πιστοποιήσει τηντης εξωτερικής πολιτικής των Εμιράτων, ήτανστην Τουρκία, μετά απόνα μειώσει τα επιτόκια, ώστε να αυξήσει την ρευστότητα για τα εκατομμύρια των «μικρομεσαίων» της χώρας του, ελπίζοντας ότι έτσι θα έχει την ψήφο τους στις προεδρικές εκλογές.Η «συνεισφορά» 10 δισ. δολαρίων από την πλευρά του διαδόχου των ΗΑΕ στηνμπορεί να μην ανέτρεψε μέσα σε μία ημέρα την καθοδική πορεία της τουρκικής λίρας - απλώς μειώθηκε αισθητά ο ρυθμός της υποτίμησης - αλλά σίγουρα ήταν μίαπου είχε απόλυτη ανάγκη η τουρκική οικονομία, την στιγμή που βασικά είδη,πωλούνται πλέον με δελτίο στην αγορά.Πάντως, πίσω από τηνπου επεφύλαξε ο Ερντογάν στον διάδοχο των ΗΑΕ, στην επίσκεψή του στην Άγκυρα,είναι η δραματική μεταστροφή της διπλωματίας των Εμιράτων: από, όταν διακηρύχθηκε για πρώτη φορά «», οι ανατροπές ήταν αρκετές, μιας και τα ΗΑΕ έχουν αποφασίσει ότι με την, όπως αυτή με την Τουρκία, είναι «αντιπαραγωγικές».Ήδη, διαφημίσεις για τουρκικές εταιρείες έχουν εμφανιστεί σεέξω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι. Ένα τουρκικό περίπτερο τοποθετήθηκε άρον - άρον στοκαι μια επιχειρηματική αντιπροσωπεία έφτασε λίγο πριν από την επίσκεψηστην Άγκυρα, για την ανακοίνωση του Ταμείου των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων."Επιστρέφουν στηνγια τη μη παρέμβαση, την ουδετερότητα και την επιχειρηματική προσέγγιση", είπε στο Bloomberg ο Jim Krane, συγγραφέας του βιβλίου του 2009 "City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism". "Η πολιτική του Άμπου Ντάμπι να επιλέγει πλευρές και να επιλέγει μάχες ήταν κακή για την οικονομία. Συνειδητοποίησαν ότι αυτή".Όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμάχησαν με τητηνκαι τομποϊκοτάρονταςτο 2017 λόγω των δεσμών του με ισλαμιστικές ομάδες και το Ιράν, διέγραψαν τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το εμπορικό τους ισοζύγιο.Το εμπόριο μεμειώθηκε κατά 44% το 2018, μετά τη διαμάχη τωνενώ η Τουρκία ανέπτυξε στρατεύματα εκεί, εντείνοντας περαιτέρω τους δεσμούς της με το Κατάρ.Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστήριξαν επίσης την απόφασηνα εγκαταλείψει την πυρηνική συμφωνία του Ιράν και να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις το 2018, πράγμα που οδήγησε σε άλλο έναγια τα ΗΑΕ, αφού οι εμπορικές τους συναλλαγές μειώθηκανΕίναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια μέρα με την επίσκεψηστην Άγκυρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους στο Ντουμπάι και ανακοίνωσεΠροηγουμένως τα Εμιράτα είχαν βρεθεί απέναντι από την Τουρκία σχεδόν σε όλα τα μέτωπα:, όπου υποστηρίζαν, απέναντι στον «αγαπημένο» του Ερντογάν,,αλλά καιόπου στήριξαν τον Άσσαντ τον οποίον ήθελαν να ανατρέψουν την αντίθεση τους στους τουρκικούς βομβαρδισμούς στο Βόρειο Ιράκ, ακόμα και στηνΜάλιστα, τα ΗΑΕ είχαν επιχειρήσει: μέρος αυτού του σχεδίου ήτανρήτρας αμυντικής συνδρομής- όπως και η ιστορική, από πολλές απόψεις, αναγνώριση του Ισραήλ.