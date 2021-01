Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο με τους κωδικούς των πυρηνικών όπλων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

προκαλεί στο Πεντάγωνο η αποχώρηση τουαπό τον Λευκό Οίκο προς τη Φλόριντα. Κι αυτό επειδή μαζί του θα πάρει το «πυρηνικό ποδόσφαιρο», ήτοι όλο τον εξοπλισμό, με τον οποίο ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να πιστοποιήσει τη γνησιότητα των εντολών του για πυρηνικό χτύπημα.Ο εξοπλισμός μεταφέρεται από έναν στρατιωτικό, που συνοδεύει παντού τον πρόεδρο, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της προεδρίας του και παραδίδεται σε άλλον στρατιωτικό, που βρίσκονται κοντά στον νέο πρόεδρο, στην τελετή ορκωμοσίας.Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστεί στην, για πρώτη φορά από το 1869, προκαλώντας πρόβλημα στη διαδικασία παράδοσης των κωδικών.Ο Τραμπ θα φεύγει από την Ουάσινγκτον περίπου στις 8 πμ (τοπική ώρα), πετώντας για το Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα. Μαζί του θα έχει και τη βαλίτσα με τους κωδικούς των πυρηνικών.Ο συνεργάτης του Bulletin of the Atomic Scientistsανέφερε στο CNN ότι συνολικά υπάρχουν τρία με τέσσερα πανομοιότυπα «πυρηνικά ποδόσφαιρα». Το ένα βρίσκεται στη διάθεση του προέδρου, το δεύτερο το κατέχει ο αντιπρόεδρος και το τρίτο στη διάθεση του «», που θεωρείται ως ο επόμενος που θα επιζήσει σε επίθεση σε τελετές ορκωμοσίας ή σε διαγγέλματα για την Κατάσταση του Έθνους.Ο πρόεδρος έχει μαζί του την κάρτα που είναι γνωστή ως «μπισκότο» μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της θητείας του. Με αυτήν ταυτοποιεί ποιος είναι και μπορεί να εισάγει κωδικό που τον εξουσιοδοτεί να διατάξει την εκτόξευση των πυρηνικών.Ωστόσο, σήμερα στην Ουάσινγκτον θα βρίσκεται μόνον η βαλίτσα του αντιπροέδρου. Ο στρατιωτικός που θα συνοδεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, θα επιστρέψει αεροπορικώς στηνΟ Σβαρτς εξήγησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα λειτουργεί ως πρόεδρος μέχρι τις 11:59:59 της 20ης Ιανουαρίου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει το αποκλειστικό και νόμιμο δικαίωμα να διατάξει τη χρήση του πυρηνικού οπλοστασίου. Εάν ένας αξιωματούχος φέρει το «πυρηνικό ποδόσφαιρο μαζί του και συνοδεύει τον Τραμπ στο Air Force One με προορισμό τη Φλόριντα, θα πρέπει να απαλλάξει τον Τραμπ από την παρουσία του το μεσημέρι και να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον με τον χαρτοφύλακα».Στις 12 το μεσημέρι, ο Τραμπ δεν θα έχει πλέον δικαιοδοσία πάνω στους κωδικούς των πυρηνικών, που απενεργοποιούνται αυτόματα. Έκτοτε, ο Μπάιντεν θα έχει την εξουσιοδότηση για τα πυρηνικά.Ακόμη κι αν οδιατάξει πυρηνική επίθεση στις 12:01, κάτι τέτοιο όχι μόνο θα είναι παράνομο, αλλά και οι κωδικοί του δεν θα ισχύουν.Οι αρχές εξετάζουν να δώσουν «μπισκότα» στους Τζο Μπάιντεν καιήδη από το πρωί. Ωστόσο, οι κωδικοί θα ενεργοποιηθούν ακριβώς στις 12:00 το μεσημέρι.