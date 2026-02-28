Κλείνουν μέχρι νεωτέρας όλα τα πανεπιστήμια στο Ιράν
Με εντολή του υπουργείου Επιστημών κλειστά θα παραμείνουν όλα τα ανώτατα ιδρύματα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή

Όλα τα πανεπιστήμια στο Ιράν θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεώτερας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, μετά τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το υπουργείο Επιστημών ανακοίνωσε ότι κλείνουν όλα τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα μέχρι νεώτερας», γράφει το IRNA. Το υπουργείο Επιστημών επιβλέπει στο Ιράν τα πανεπιστήμια.

Τουλάχιστον 85 μαθήτριες νεκρές

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τουλάχιστον 85 μαθήτριες σκοτώθηκαν κι άλλες 80 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη υπάρχουν τουλάχιστον 85 μαθήτριες νεκρές σε δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων. Την ίδια ώρα οι τραυματίες, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 80, μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία, τα οποία έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγη ώρα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το κτίριο του δημοτικού σχολείου έχει μετατραπεί σε έναν σωρό από ερείπια, ενώ οι εικόνες με γονείς που σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα στις λαμαρίνες και τα μπάζα, αναζητώντας απεγνωσμένα τα παιδιά τους, συγκλονίζουν.

Σήματα VHF στα πλοία από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Παράλληλα, αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aspides δήλωσε ότι τα πλοία λαμβάνουν σήματα VHF (ναυτικές συχνότητες) από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν που λένε ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ».

Τα Στενά είναι η πιο σημαντική οδός εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να αποκλείσει το στενό θαλάσσιο πέρασμα σε αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
