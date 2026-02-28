Το Ισραήλ έκανε την μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία του - Σήκωσε 200 αεροσκάφη, έπληξε 500 στόχους στο Ιράν
Το Ισραήλ έκανε την μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία του - Σήκωσε 200 αεροσκάφη, έπληξε 500 στόχους στο Ιράν
Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF δείχνει τα δύο βασικά κύματα επιθέσεων
Τη μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία του ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το Ισραήλ, με περισσότερα από 200 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας να πλήττουν 500 στόχους στο Ιράν το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).
Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF δείχνει δύο βασικά κύματα επιθέσεων: Το πρώτο κύμα φέρεται να στόχευσε δεκάδες ραντάρ και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κυρίως σε περιοχές του Ιράν που βρίσκονται πλησιέστερα στο Ισραήλ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης. Στόχος, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ήταν η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων αεράμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Κατά το δεύτερο κύμα, η ισραηλινή Αεροπορία έπληξε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το βαλλιστικό πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, επιδιώκοντας –όπως αναφέρεται– να περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να πλήξει το ισραηλινό έδαφος.
Στην περιοχή της Ταμπρίζ, οι IDF ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σημαντική εγκατάσταση από την οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχαν εκτοξευθεί δεκάδες βαλλιστικοί πύραυλοι προς ισραηλινούς στόχους.
Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF δείχνει δύο βασικά κύματα επιθέσεων: Το πρώτο κύμα φέρεται να στόχευσε δεκάδες ραντάρ και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κυρίως σε περιοχές του Ιράν που βρίσκονται πλησιέστερα στο Ισραήλ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης. Στόχος, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ήταν η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων αεράμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Κατά το δεύτερο κύμα, η ισραηλινή Αεροπορία έπληξε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το βαλλιστικό πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, επιδιώκοντας –όπως αναφέρεται– να περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να πλήξει το ισραηλινό έδαφος.
Στην περιοχή της Ταμπρίζ, οι IDF ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σημαντική εγκατάσταση από την οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχαν εκτοξευθεί δεκάδες βαλλιστικοί πύραυλοι προς ισραηλινούς στόχους.
מטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי: כ-200 מטוסי קרב השלימו מהלומה נרחבת נגד מערך הטילים ומערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 28, 2026
לכל הפרטים והתיעודים >> https://t.co/5WgnKOqvUd pic.twitter.com/pVHtAJHxqU
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα