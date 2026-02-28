Το Ισραήλ έκανε την μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία του - Σήκωσε 200 αεροσκάφη, έπληξε 500 στόχους στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Επίθεση στο Ιράν Ιράν

Το Ισραήλ έκανε την μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία του - Σήκωσε 200 αεροσκάφη, έπληξε 500 στόχους στο Ιράν

Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF δείχνει τα δύο βασικά κύματα επιθέσεων

Το Ισραήλ έκανε την μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία του - Σήκωσε 200 αεροσκάφη, έπληξε 500 στόχους στο Ιράν
13 ΣΧΟΛΙΑ
Τη μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία του ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το Ισραήλ, με περισσότερα από 200 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας να πλήττουν 500 στόχους στο Ιράν το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF δείχνει δύο βασικά κύματα επιθέσεων: Το πρώτο κύμα φέρεται να στόχευσε δεκάδες ραντάρ και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κυρίως σε περιοχές του Ιράν που βρίσκονται πλησιέστερα στο Ισραήλ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης. Στόχος, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ήταν η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων αεράμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

אילוסטרציה של אתר לשיגור טילי קרקע-קרקע במרחב טבריז שהותקף במסגרת המטס | את"צ


Κατά το δεύτερο κύμα, η ισραηλινή Αεροπορία έπληξε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το βαλλιστικό πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, επιδιώκοντας –όπως αναφέρεται– να περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να πλήξει το ισραηλινό έδαφος.

Στην περιοχή της Ταμπρίζ, οι IDF ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σημαντική εγκατάσταση από την οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχαν εκτοξευθεί δεκάδες βαλλιστικοί πύραυλοι προς ισραηλινούς στόχους.

13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης