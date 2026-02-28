Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Ο Τραμπ επικοινώνησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των ΗΑΕ και με τον Ρούτε
Ο Αμερικανός πρόεδρος εποπτεύει τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν από την πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνομίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.
Σύμφωνα με τους Times Of Israel, oι χώρες του Κόλπου ήταν μεταξύ εκείνων που παρότρυναν έντονα τον Τραμπ να μην πλήξει το Ιράν λόγω φόβων για περιφερειακή κλιμάκωση.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εποπτεύει τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν από την πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές ΗΠΑ).
President Trump has spoken with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, UAE, and the NATO Secretary General Mark Rutte.— Karoline Leavitt (@PressSec) February 28, 2026
