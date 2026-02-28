Ο Τραμπ επικοινώνησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των ΗΑΕ και με τον Ρούτε
Ο Αμερικανός πρόεδρος εποπτεύει τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν από την πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνομίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εποπτεύει τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν από την πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές ΗΠΑ).

Σύμφωνα με τους Times Of Israel, oι χώρες του Κόλπου ήταν μεταξύ εκείνων που παρότρυναν έντονα τον Τραμπ να μην πλήξει το Ιράν λόγω φόβων για περιφερειακή κλιμάκωση.

