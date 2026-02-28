Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά έναντι του Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
Είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά έναντι του Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
«Κάθε φορά που η Αμερική είναι αποφασισμένη, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται» δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος - Το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αποφάσισε να ταχθεί με τον Πούτιν και να του προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Shahed»
«Κάθε φορά που η Αμερική είναι αποφασισμένη, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται» δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του για το χτύπημα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.
Η θέση μας είναι απολύτως σαφής λέει ο Ζελένσκι και επισημαίνει ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά», προσθέτοντας πως τόσο η διατήρηση των ανθρώπινων ζωών στο μέγιστο δυνατό βαθμό όσο και η πρόληψη της εξάπλωσης του πολέμου είναι ζωτικής σημασίας.
Υπενθυμίζει ότι «παρόλο που οι Ουκρανοί δεν έχουν απειλήσει ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αποφάσισε να ταχθεί με τον Πούτιν και να του προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη "Shahed"» αλλά και την τεχνολογία τους.
«Οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν την ημέρα ή την ώρα, αλλά κάθε κακή, τρομοκρατική και επιθετική πράξη εναντίον γειτόνων θα αντιμετωπίσει τελικά μια δίκαιη απάντηση. Αναμένουμε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής τελικά θα γίνει ασφαλέστερη και πιο σταθερή» κατέληξε ο Ζελένσκι.
Δείτε την ανάρτηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι
«Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου διαμορφώνονται ραγδαία. Δυστυχώς, η Ουκρανία γνωρίζει πολύ καλά τι συνεπάγονται αυτά τα γεγονότα.
Παρόλο που οι Ουκρανοί δεν έχουν απειλήσει ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αποφάσισε να ταχθεί με τον Πούτιν και να του προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη "Shahed" - όχι μόνο τα ίδια τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και την τεχνολογία. Το Ιράν έχει επίσης προμηθεύσει τη Ρωσία με άλλα όπλα.
Συνολικά, σε όλη αυτή την πλήρη κλίμακα του πολέμου, οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερα από 57.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed εναντίον του λαού μας, των πόλεών μας και των ενεργειακών μας υποδομών. Άλλες χώρες έχουν επίσης υποφέρει από την τρομοκρατία.
Επομένως, είναι δίκαιο να δοθεί στον λαό του Ιράν η ευκαιρία να απαλλαγεί από το τρομοκρατικό καθεστώς και να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των εθνών που έχουν υποφέρει από την τρομοκρατία που προέρχεται από το Ιράν.
Η θέση μας είναι απολύτως σαφής και η Ουκρανία την έχει δηλώσει πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης. Η διατήρηση των ανθρώπινων ζωών στο μέγιστο δυνατό βαθμό είναι ζωτικής σημασίας. Η πρόληψη της εξάπλωσης του πολέμου είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά. Κάθε φορά που η Αμερική είναι αποφασισμένη, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται. Αυτή η κατανόηση πρέπει να φτάσει και στους Ρώσους.
Οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν την ημέρα ή την ώρα, αλλά κάθε κακή, τρομοκρατική και επιθετική πράξη εναντίον γειτόνων θα αντιμετωπίσει τελικά μια δίκαιη απάντηση. Αναμένουμε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής τελικά θα γίνει ασφαλέστερη και πιο σταθερή. Προς το παρόν, έχουν συμβεί πολλές αλλαγές στην επιδίωξη αυτού του στόχου.
Η Ουκρανία είναι έτοιμη να βοηθήσει οποιοδήποτε έθνος να αυξήσει την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη του, μειώνοντας παράλληλα τα τρομοκρατικά καθεστώτα».
Η θέση μας είναι απολύτως σαφής λέει ο Ζελένσκι και επισημαίνει ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά», προσθέτοντας πως τόσο η διατήρηση των ανθρώπινων ζωών στο μέγιστο δυνατό βαθμό όσο και η πρόληψη της εξάπλωσης του πολέμου είναι ζωτικής σημασίας.
Υπενθυμίζει ότι «παρόλο που οι Ουκρανοί δεν έχουν απειλήσει ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αποφάσισε να ταχθεί με τον Πούτιν και να του προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη "Shahed"» αλλά και την τεχνολογία τους.
«Οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν την ημέρα ή την ώρα, αλλά κάθε κακή, τρομοκρατική και επιθετική πράξη εναντίον γειτόνων θα αντιμετωπίσει τελικά μια δίκαιη απάντηση. Αναμένουμε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής τελικά θα γίνει ασφαλέστερη και πιο σταθερή» κατέληξε ο Ζελένσκι.
Δείτε την ανάρτηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Events in the Middle East and the Gulf region are unfolding extremely rapidly. Unfortunately, Ukraine knows all too well what this is about. Although Ukrainians never threatened Iran, the Iranian regime chose to become Putin’s accomplice and supplied him with “shahed” drones, and…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2026
Παρόλο που οι Ουκρανοί δεν έχουν απειλήσει ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αποφάσισε να ταχθεί με τον Πούτιν και να του προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη "Shahed" - όχι μόνο τα ίδια τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και την τεχνολογία. Το Ιράν έχει επίσης προμηθεύσει τη Ρωσία με άλλα όπλα.
Συνολικά, σε όλη αυτή την πλήρη κλίμακα του πολέμου, οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερα από 57.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed εναντίον του λαού μας, των πόλεών μας και των ενεργειακών μας υποδομών. Άλλες χώρες έχουν επίσης υποφέρει από την τρομοκρατία.
Επομένως, είναι δίκαιο να δοθεί στον λαό του Ιράν η ευκαιρία να απαλλαγεί από το τρομοκρατικό καθεστώς και να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των εθνών που έχουν υποφέρει από την τρομοκρατία που προέρχεται από το Ιράν.
Η θέση μας είναι απολύτως σαφής και η Ουκρανία την έχει δηλώσει πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης. Η διατήρηση των ανθρώπινων ζωών στο μέγιστο δυνατό βαθμό είναι ζωτικής σημασίας. Η πρόληψη της εξάπλωσης του πολέμου είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά. Κάθε φορά που η Αμερική είναι αποφασισμένη, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται. Αυτή η κατανόηση πρέπει να φτάσει και στους Ρώσους.
Οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν την ημέρα ή την ώρα, αλλά κάθε κακή, τρομοκρατική και επιθετική πράξη εναντίον γειτόνων θα αντιμετωπίσει τελικά μια δίκαιη απάντηση. Αναμένουμε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής τελικά θα γίνει ασφαλέστερη και πιο σταθερή. Προς το παρόν, έχουν συμβεί πολλές αλλαγές στην επιδίωξη αυτού του στόχου.
Η Ουκρανία είναι έτοιμη να βοηθήσει οποιοδήποτε έθνος να αυξήσει την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη του, μειώνοντας παράλληλα τα τρομοκρατικά καθεστώτα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα