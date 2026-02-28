Είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά έναντι του Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

«Κάθε φορά που η Αμερική είναι αποφασισμένη, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται» δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος - Το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αποφάσισε να ταχθεί με τον Πούτιν και να του προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Shahed»

«Κάθε φορά που η Αμερική είναι αποφασισμένη, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται» δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του για το χτύπημα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.





Η θέση μας είναι απολύτως σαφής λέει ο Ζελένσκι και επισημαίνει ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά», προσθέτοντας πως τόσο η διατήρηση των ανθρώπινων ζωών στο μέγιστο δυνατό βαθμό όσο και η πρόληψη της εξάπλωσης του πολέμου είναι ζωτικής σημασίας.



Υπενθυμίζει ότι «παρόλο που οι Ουκρανοί δεν έχουν απειλήσει ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αποφάσισε να ταχθεί με τον Πούτιν και να του προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη "Shahed"» αλλά και την τεχνολογία τους.



«Οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν την ημέρα ή την ώρα, αλλά κάθε κακή, τρομοκρατική και επιθετική πράξη εναντίον γειτόνων θα αντιμετωπίσει τελικά μια δίκαιη απάντηση. Αναμένουμε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής τελικά θα γίνει ασφαλέστερη και πιο σταθερή» κατέληξε ο Ζελένσκι.



«Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου διαμορφώνονται ραγδαία. Δυστυχώς, η Ουκρανία γνωρίζει πολύ καλά τι συνεπάγονται αυτά τα γεγονότα.



Παρόλο που οι Ουκρανοί δεν έχουν απειλήσει ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αποφάσισε να ταχθεί με τον Πούτιν και να του προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη "Shahed" - όχι μόνο τα ίδια τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και την τεχνολογία. Το Ιράν έχει επίσης προμηθεύσει τη Ρωσία με άλλα όπλα.



Συνολικά, σε όλη αυτή την πλήρη κλίμακα του πολέμου, οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερα από 57.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed εναντίον του λαού μας, των πόλεών μας και των ενεργειακών μας υποδομών. Άλλες χώρες έχουν επίσης υποφέρει από την τρομοκρατία.



Επομένως, είναι δίκαιο να δοθεί στον λαό του Ιράν η ευκαιρία να απαλλαγεί από το τρομοκρατικό καθεστώς και να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των εθνών που έχουν υποφέρει από την τρομοκρατία που προέρχεται από το Ιράν.



Η θέση μας είναι απολύτως σαφής και η Ουκρανία την έχει δηλώσει πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης. Η διατήρηση των ανθρώπινων ζωών στο μέγιστο δυνατό βαθμό είναι ζωτικής σημασίας. Η πρόληψη της εξάπλωσης του πολέμου είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν αποφασιστικά. Κάθε φορά που η Αμερική είναι αποφασισμένη, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται. Αυτή η κατανόηση πρέπει να φτάσει και στους Ρώσους.



Οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν την ημέρα ή την ώρα, αλλά κάθε κακή, τρομοκρατική και επιθετική πράξη εναντίον γειτόνων θα αντιμετωπίσει τελικά μια δίκαιη απάντηση. Αναμένουμε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής τελικά θα γίνει ασφαλέστερη και πιο σταθερή. Προς το παρόν, έχουν συμβεί πολλές αλλαγές στην επιδίωξη αυτού του στόχου.



Η Ουκρανία είναι έτοιμη να βοηθήσει οποιοδήποτε έθνος να αυξήσει την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη του, μειώνοντας παράλληλα τα τρομοκρατικά καθεστώτα».