Οι IDF καλούν τους κατοίκους της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν να την εκκενώσουν
Στα επόμενα λεπτά, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές, αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το βράδυ τους κατοίκους μιας βιομηχανικής ζώνης στο Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, να εκκενώσουν την περιοχή εν αναμονή επικείμενων αεροπορικών πληγμάτων.
«Άμεση ειδοποίηση προς όλους όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη 'Jey' στην περιοχή του Ισφαχάν», αναφέρει ο λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ στα περσικά του ισραηλινού στρατού και συνοδεύεται από έναν χάρτη που εντοπίζει την περιοχή.
«Στα επόμενα λεπτά, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές που βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη», προσθέτει το μήνυμα, καλώντας τον πληθυσμό να απομακρυνθεί «άμεσα» από τις εστίες του.
هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در ناحیه صنعتی «جی» در منطقه اصفهان، بر اساس ناحیه مشخص شده بر روی نقشه ضمیمه.— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) February 28, 2026
تا دقایقی دیگر ارتش اسرائیل زیرساخت های نظامی در این ناحیه را مورد حمله قرار خواهد داد.
شهروندان گرامی، فورا از این منطقه دور شوید.
ساکنین روستای مزرعه لطفا داخل خانه… pic.twitter.com/XLJHRjnUDY
