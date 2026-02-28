Οι IDF καλούν τους κατοίκους της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν να την εκκενώσουν
ΚΟΣΜΟΣ

Οι IDF καλούν τους κατοίκους της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν να την εκκενώσουν

Στα επόμενα λεπτά, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές, αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση

Οι IDF καλούν τους κατοίκους της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν να την εκκενώσουν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το βράδυ τους κατοίκους μιας βιομηχανικής ζώνης στο Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, να εκκενώσουν την περιοχή εν αναμονή επικείμενων αεροπορικών πληγμάτων.

«Άμεση ειδοποίηση προς όλους όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη 'Jey' στην περιοχή του Ισφαχάν», αναφέρει ο λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ στα περσικά του ισραηλινού στρατού και συνοδεύεται από έναν χάρτη που εντοπίζει την περιοχή.


«Στα επόμενα λεπτά, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές που βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη», προσθέτει το μήνυμα, καλώντας τον πληθυσμό να απομακρυνθεί «άμεσα» από τις εστίες του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης