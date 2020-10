Μπροκ Πιρς: Από τις ταινίες του Disney στα εκατομμύρια του bitcoin και τώρα στην υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο

Ο Μπροκ Πιρς στην ταινία της Disney «Might Ducks»

Ο Μπροκ Πιρς στην ταινία της Disney «First Kid»

Όταν ήταν μικρό παιδί, ο, έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του αλλά και την ερμηνεία του στην ταινία της». Μεγαλώνοντας εξελίχθηκε σε έναν εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο στην αγορά του bitcoin ή αλλιώς σε έναν από τους «». Σήμερα, ετοιμάζεται να κατέβει στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ βγάζοντας μόνος του τα άπλυτά του στη φορά…Από παιδί-ηθοποιός έγινε επιχειρηματίας που οδηγεί ένα σπορ εκκεντρικό αυτοκίνητο, λατρεύει τα βιντεοπαιχνίδια, την ηλεκτρονική μουσική και τα. Παντρεύτηκε ντυμένος μονόκερος και ακολουθεί μια χορτοφαγική διατροφή η οποία… δεν αποκλείει το κρέας! Σε λόγια απλά, ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος του bitcoin, Μπροκ Πιρς, απέχει πολύ από τον τυπικό υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ - όπως ακριβώς συνέβη και με τοντο 2016. Ο Πιρς ανακοίνωσε πριν από τρεις μήνες την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ κι έκτοτε καταβάλλει υπέρμετρη προσπάθεια - μαζί με εκατομμύρια δολάρια - προκειμένου να ανακόψει την πορεία και την τύχη των πανίσχυρων πολιτικών κομμάτων των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών.Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο, ο Κροίσος του κρυπτονομίσματος εξηγώντας την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα τον Λευκό Οίκο, δήλωσε πώς το βιντεοπαιχνίδι «» ήταν αυτό που τον βοήθησε να κατανοήσει την οικονομία και πως το μυστικό σχέδιο νίκης που έχει στο τσεπάκι του είναι βγαλμένο μέσα από τα βιβλία της ιστορίας… Βγαλμένα από την πραγματική ζωή είναι ωστόσο τα σκάνδαλα που αφορούν σε στιγμές της προηγούμενης ζωής του για τα οποία όπως λέει: «Είμαι πλήρως προετοιμασμένος για τον εξονυχιστικό έλεγχο τον οποίο θα υποστώ και αισθάνομαι σαν να έχω ήδη επιτύχει κάποιο επίπεδο νίκης - μόνο και μόνο με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας μου. Το επίπεδο θάρρους που χρειάζεται για να μπεις σε αυτήν την αρένα είναι εξαιρετικά υψηλό, διότι, ξέρεις ότι τοποθετείς τον εαυτό σου κάτω από έναν μεγεθυντικό φακό. Κάθε απόφαση του “πριν”, κάθε κίνηση του “χθες”, θα ελεγχθεί σήμερα πολύ εξονυχιστικά κι αυτό ακριβώς είναι που εμποδίζει τόσους σπουδαίους ανθρώπους από την απόφαση να θέσουν υποψηφιότητα. Είναι ζόρικο να είσαι ανοιχτός σε έναν διαρκή έλεγχο κάθε πτυχής της ζωής σου…».Χαλαρός, με μακριά μαλλιά μέχρι τους ώμους, ντυμένος με λευκό πουκάμισο, γκρι κοστούμι και αθλητική καρφίτσα με την αμερικανική σημαία στο πέτο αλά στυλ προεδρικό, ο Πιρς μίλησε στοαπό την Ουάσινγκτον, όπου εργάζεται για να πετύχει το καλύτερο momentum στην καμπάνια του. Η τωρινή περιποιημένη εικόνα του έρχεται σε αντίθεση, ωστόσο, με εκείνη του δισεκατομμυριούχου playboy που λατρεύει να κάνει πάρτι στο εκκεντρικό φεστιβάλ «» στην έρημο της Νεβάδα με 55.000 καλεσμένους, ταξιδεύει στην Ίμπιζα της Ισπανίας με ιδιωτικό τζετ και οδηγεί το σπορ αυτοκίνητό του σε ολόκληρο τον κόσμο…: «Αποφάσισα να βγω μπροστά γιατί αν δεν γίνει κάτι για να βοηθηθεί η χώρα τότε το έθνος μας είναι καταδικασμένο… Ήλπιζα ότι κάποιος άλλος θα εμφανιζόταν και θα έδινε πραγματική ηγεσία στις ΗΠΑ, αυτό δεν συνέβη, οπότε πήρα την απόφαση να το κάνω εγώ. Ανησυχώ πολύ για την κατάσταση του έθνους μας. Ανησυχώ για το συλλογικό μας μέλλον. Και νομίζω ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό… Εγώ, είμαι έτοιμος να κάνω ό, τι χρειαστεί όπως ένας πατέρας και πρόθυμος να βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο για το καλό όλων σας…».: «Βλέπω λύσεις σε προβλήματα που διαφορετικά δεν θα είχαν εντοπιστεί. Δεν ζω μέσα σε γυάλα. Ο κόσμος θα φαίνεται πολύ διαφορετικός σε 10 χρόνια από τώρα, αρκεί να δούμε πώς η τεχνολογία επηρέασε τη δημοκρατία μας. Και γι’ αυτό νομίζω ότι χρειαζόμαστε μία ηγεσία με οραματισμό που να μπορεί να κατανοεί τις αλλαγές που έρχονται».Συνεχίζοντας στο θέμα της τεχνολογίας ο Πιρς, που είναι και σχεδιαστής συστημάτων υπολογιστών - λέει ότι θέλει να αναβαθμίσει το λειτουργικό σύστημα των ΗΠΑ ενώ για την ώρα αρνείται σθεναρά να κρίνει και να επικρίνει τους αντιπάλους του ισχυριζόμενος πως «αυτά είναι για τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά». Παρόλα αυτά θεωρεί ότι η χώρα είναι διχασμένη και πως είναι απαραίτητο να γίνει κάτι (και) γι’ αυτό: «Υποτίθεται ότι είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες κι αυτή τη στιγμή είμαστε κάτι σαν «Διχασμένες Πολιτείες της Αμερικής». Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ενωθούμε ξανά , ένα μέσο για να εναρμονισθούμε». Πέραν της επιτακτικής ομόνοιας για το καλό του έθνους, ο Πιρς τάσσεται υπέρ τηςκαι της κατάργηση των ιδιωτικών φυλακών, υποστηρίζει πως θα κάνει το παν προκειμένου να εξαφανίσει το trafficking και πιστεύει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο μέσα από την «ανατολή» μιας δημοκρατίας στην οποία ο λαός θα αποκτήσει και πάλι φωνή.Ο υποψήφιος Πρόεδρος είναι ρεαλιστής σχετικά με τις πιθανότητές που έχει στις κάλπες λέγοντας πως το ζητούμενο δεν είναι πάντα η νίκη αλλά η προβολή νέων ιδεών και μηνυμάτων που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι για τη χώρα: «Αν γίνει καλύτερο για όλους μας, κερδίζουμε όλοι. Δεν αφορά στην δική μου νίκη. Πρόκειται για τον Αμερικανικό λαό που θα κερδίσει». Παρόλα αυτά , δεν αποκλείει ακόμη και την επικράτησή του, αναφέροντας ως παράδειγμα τις εκλογές του 1842. Εκείνη τη χρονιά κανένας προεδρικός υποψήφιος δεν έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων, με την Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ να ψηφίζει και να εκλέγει στη θέση του Προέδρου τον, παρότι είχε λάβει λιγότερες ψήφους από τονστη λαϊκή ψήφο.Ο Πιρς πιστεύει ότι εάν ο Πρόεδρος Τραμπ και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις Προεδρικές εκλογέςαποτύχουν να πάρουν την πλειοψηφία στις 3 Νοεμβρίου κι εκείνος είναι σε θέση να κερδίσει έως και τρεις Πολιτείες και είναι τρίτος «Όλα είναι δυνατά! Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο 2020, δηλαδή στη χρονιά που πρέπει να περιμένουμε το απροσδόκητο…».Ο Πιρς παραδέχεται ότι μπαίνει στις εκλογές με «σημάδια μάχης» και πως είναι πλήρως έτοιμος να απαντήσει στον αναμενόμενο χείμαρρο ερωτήσεων, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ευρέως διαδεδομένη ανάμιξή του σε ένα σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στο Χόλιγουντ που κατέληξε σε αγωγή το 1999. Την εποχή εκείνη ήταν συνιδρυτής της start up επιχείρησης με την επωνυμία «», μιας πλατφόρμας βίντεο στο YouTube. Καθώς η εταιρεία αναπτυσσόταν πολύ δυναμικά, ο Πιρς, που ήταν μόλις 17 ετών, κι άλλοι δύο συνιδρυτές της εταιρείας, κατηγορήθηκαν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων αγοριών. Ενώ η κατηγορία που τον βάραινε ήταν μεγάλη, ο Πιρς δεν κατηγορήθηκε ποτέ ποινικά για οποιαδήποτε εγκληματική πράξη σε αντίθεση με έναν από τους συνεργάτες του, τονο οποίος είναι πλέον καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα, αφού δήλωσε ένοχος για τις σχετικές κατηγορίες σε δύο Πολιτείες.Οι κατηγορίες αυτές στοίχειωσαν την ενήλικη ζωή του Πιρς, με εκείνον να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά ότι ήταν ψευδείς. «Μέρος της υποψηφιότητάς μου για την Προεδρία είναι να απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με το παρελθόν μου που άφησαν μέσα μου σημάδια μάχης. Ήμουν 16, 17, 18 ετών, ξεκίνησα την πρώτη μου εταιρεία και ο συνιδρυτής μου βρέθηκε μπλεγμένος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναφερθεί και το δικό μου όνομα στην αγωγή. Μου ζητήθηκε να συμμετάσχω ως ενάγων σε αυτήν την αγωγή και επειδή δεν συμμετείχα, με μετέτρεψαν σε εναγόμενο… Και οι τρεις ενάγοντες μου ζήτησαν στη συνέχεια “συγγνώμη” και παραιτήθηκαν από αυτήν ως προς εμένα. Ήμουν 17 ετών. Δεν είμαι τέλειος. Έκανα τα λάθη μου, αλλά ποτέ δεν κατηγορήθηκα για έγκλημα».Μια άλλη ατυχής σχέση μπήκε κατά το παρελθόν στη ζωή του Πιρς με τη μορφή του παιδόφιλου. Στις αρχές του 2011 ο Πιρς πέταξε στις Παρθένες Νήσους για να μιλήσει στο «Mindshift», ένα συνέδριο κορυφαίων επιστημόνων που φιλοξένησε ο Έπσταϊν. Ήταν μόλις 18 μήνες αφότου ο Επστάιν είχε ολοκληρώσει την ποινή φυλάκισής του (13 μήνες) στη Φλόριντα κατηγορούμενος για παιδεραστία. Έκτοτε, ο Πιρς μετανιώνει για την απόφασή του αυτή: «Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το μέλλον της οικονομίας κι έτσι πήγα. Μιλώ σε συνέδρια, συνήθως δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, χωρίς να κάνω ουσιαστική έρευνα για το ποιος χορηγεί το κάθε ένα από αυτά. Κάπως έτσι κατέληξα να μιλήσω και σε αυτή την εκδήλωση. Αν γνώριζα ότι χορηγός ήταν ο Τζέφρι Επστάιν κι αν ήξερα όσα ξέρω σήμερα, δεν θα είχα πάει ποτέ εκεί». Στα παραπάνω δεν βοηθά επίσης το γεγονός ότι ο Πιρς κατονομάσθηκε ως εναγόμενος σε αγωγή του 2000 για τη σχέση του με τον Επστάιν. Αλλά και πάλι ο Πιρς είπε ότι δεν υπήρχε αλήθεια στους ισχυρισμούς της αγωγής, περιγράφοντας την αγωγή ως «».Ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ με το διακριτικό τατουάζ σκορπιού στον δεξί του ώμο, και τα δεκάδες φυτικά φάρμακα από εξωτικά φυτά του Αμαζονίου που τον κρατούν σε φόρμα, θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους σε κρυπτονομίσματα με την καθαρή αξία της περιουσίας του να υπολογίζεται το 2018, σύμφωνα με το Forbes, σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.Γεννημένος σε μία μεσοαστική οικογένεια στη Μινεάπολη της Μινεσότα, ο Πιρς μεγάλωσε «», η μητέρα του ήταν επαγγελματίας χορεύτρια ντίσκο και ο πατέρας του εργαζόταν στις κατασκευές. Ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί-ηθοποιός, κάνοντας ταινίες της Disney όπως το «» και το «».Στο First Kid, που κυκλοφόρησε το 1996, υποδύθηκε τον έφηβο γιο του Προέδρου, ο οποίος τίθεται υπό την προστασία ενός πράκτορα μυστικών υπηρεσιών, τον οποίο είχε υποδυθεί ο σταντ απ κωμικός Σίντμπαντ. Στα 16 του χρόνια, ο Πιρς έστρεψε την προσοχή του στο Διαδίκτυο, το οποίο πίστευε ότι θα άλλαζε τον κόσμο και συνέστησε το «». Μπήκε επίσης στο ψηφιακό χρήμα από νωρίς ως επαγγελματίας παίκτης, κάνοντας εξόρυξη και εμπορία χρυσού στο βιντεοπαιχνίδι «». Αργότερα, ως πρωτοπόρος στην τεχνολογική πλατφόρμα «» και το, ο Πιρς δημιούργησε την πρώτη μεγάλη αγορά εικονικών αγαθών στο διαδικτυακό παιχνίδι, που αναμένεται να αγγίξει τα 190 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025. Ήταν πρώτος επενδυτής στο bitcoin και έκτοτε έχει συνιδρύσει, συμβουλεύσει και χρηματοδοτήσει περισσότερες από 100 εταιρείες.Ο Πιρς ζει στο, αλλά υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της σχέσης του με την πρώην «σύζυγό του»με την οποία έχουν αποκτήσει την μόλις 18 μηνών κόρη τους,. Αν και οι δυο τους αναφέρονται στο διαδίκτυο ως σύζυγοι, ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ «» της Νεβάδα το 2016 και επικυρώθηκε με ένα διαδικτυακό συμβόλαιο που μπορεί να λύεται, να τροποποιείται ή να ανανεώνεται ετησίως - καθιστώντας ασαφές το εάν αυτός ο γάμος είναι επίσημος ή όχι.Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο τον κατέστησαν ωστόσο… μοναδικό: Μια έκρηξη χρωμάτων με τη νύφη και τον γαμπρό ντυμένους ως μονόκερους, τους παράνυμφους σε χρώματα του ουράνιου τόξου και μία εκ των κουμπάρων σε total black look να «χτυπά» τον αέρα με ένα μαστίγιο. Η εν λόγω γαμήλια τελετή χλευάστηκε από τον βρετανό κωμικό που διαπρέπει στις ΗΠΑ, Τζον Όλιβερ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκπομπής του χαρακτήρισε τον Πιρς «κλύσμα», «κοιμισμένο» , «ανατριχιαστικό» και «καουμπόι – φρικιό του μέλλοντος».Όταν ο Πιρς ρωτήθηκε από τη DailyMailTV αν είναι παντρεμένος, απάντησε κοφτά: «Όχι, δεν είμαι παντρεμένος» και δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή.Η πρώην σύντροφός του Πιρς, επιτυχημένη επιχειρηματίας στο χώρο της τεχνολογίας, χαρακτηρίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον εαυτό της «κρυπτό - cowgirl» ενώ δεν ντρέπεται να ποστάρει αποκαλυπτικές φωτογραφίες με τον πρώην (;) καλό της. Το Instagram της είναι γεμάτο από φωτογραφίες με τον Πιρς από ταξίδια, σε ιδιωτικά τζετ, σε σκάφη, σε διακοπές στην Ίμπιζα και σε ημίγυμνα χοροπηδητά στο φεστιβάλ «Burning Man» στην έρημο της Νεβάδα.Ο Πιρς έχει επίσης μια 11χρονη κόρη από προηγούμενη σχέση του, η οποία ζει με τη μαμά της στο. Σύμφωνα με ένα προφίλ του, ο όχι και πολύ γυμνασμένος Πιρς σπανίως τρώει ένα πλήρες γεύμα. Ο επιχειρηματίας είπε στη DailyMailTV ότι ακολουθεί μια κυρίως χορτοφαγική δίαιτα, αν και ισχυρίζεται ότι είναι «flexitarian» - ένας όρος για μια ημι-χορτοφαγική δίαιτα που περιστασιακά περιλαμβάνει κρέας. «Είμαι flexitarian, θα φάω σχεδόν οτιδήποτε και τα πάντα κάτω από τις σωστές συνθήκες… Αλλά δεν είμαι οπαδός των εργοστασιακών κρεάτων. Δεν έχω πρόβλημα να φάω κρέας ζώων. Απλώς έχω πρόβλημα με το πώς τα βασανίζουμε».Τον Πιρς, εμφανίζεται συχνά με καουμπόικο καπέλο ενώ οδηγεί ασταμάτητα στην πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, Σαν Χουάν, το σπορ αυτοκίνητό του DeLorean με την πινακίδα «Satoshi» - το όνομα του άγνωστου δημιουργού του bitcoin. Παραδέχεται υπερήφανα ότι μέσα στο αυτοκίνητο, που έγινε διάσημο από τις ταινίες «», έχει εγκαταστήσει μια πραγματική συσκευή «» - κάτι σαν μηχανή του χρόνου, που χρησιμοποιείται στις ταινίες για ταξίδια στον χρόνο!Στον ελεύθερο τώρα χρόνο του, του αρέσει να ακούει μουσική, κυρίως ηλεκτρονική , heavy metal μπάντες, τον τραγουδιστή των reggae Ντάμιεν Μάρλεϊ και το συγκρότημα Hip Hop Bone Thugs-n-Harmony. Λατρεύει επίσης τα βιντεοπαιχνίδια, με το αγαπημένο του να είναι το Mortal Kombat και απολαμβάνει παιχνίδια εικονικού κόσμου όπως το «» και το «», για το οποίο λέει πως θα μπορούσε να τον βοηθήσει να λύσει το αυξανόμενο εθνικό χρέος της Αμερικής.Αυτές τις ημέρες, ο επιχειρηματίας περνά πολύ χρόνο για το φιλανθρωπικό του έργο στο Πουέρτο Ρίκο, όπου εγκαταστάθηκε το 2017. Ο Πιρς είπε ότι αισθάνθηκε ηθική υποχρέωση να βοηθήσει , μετά την καταστροφή που προξένησε ο τυφώνας «Μαρία» στο νησί της Καραϊβικής. Αναπτύσσοντας το Ίδρυμα «Integro», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα το Πουέρτο Ρίκο, ο Πιρς ενίσχυσε το Πουέρτο Ρίκο, τα νησιά της Καραϊβικής και τους ντόπιους ενώ μέσω του «Brock Pierce Foundation», η φιλανθρωπία του απλώνεται επίσης στο Ίδρυμα για τα Ατομικά Δικαιώματα στην Εκπαίδευση, στο Κέντρο Ατομικών Δικαιωμάτων, στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπρέναν, στην Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), στην τέχνη, στη σύγχρονη ιατρική έρευνα και στον τομέα της ψυχικής υγείας.Ο Πιρς είναι ένας πολυάσχολος, ιδιαίτερος άνθρωπος, που αισθάνεται ότι μπορεί να φέρει έναν νέο και πολύ απαραίτητο φρέσκο αέρα στον. Παρότι σε πολλούς ψηφοφόρους του δεν αρέσει και τόσο η γκλαμουράτη προσωπική του ζωή και οι φωτογραφίες της απίστευτης «πρώτης κυρίας» του, ένα πράγμα είναι σίγουρο: