Η Ναταλία Λινού υποψήφια για το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Η ομογενής επιστήμων Ναταλία Λινού (Natalia Linos), Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πανεπιστήμιο του Harvard (Executive Director Harvard FXB Center for Health and Human Rights), θέτει υποψηφιότητα με το Δημοκρατικό Κόμμα για την Ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον της τέταρτης εκλογικής περιφέρειας της Μασαχουσέτης.Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποτελεί το Νομοθετικό σώμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αποτελείται από την Γερουσία (Senate) και την Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives). Τόσο οι γερουσιαστές όσο και οι Βουλευτές εκλέγονται με άμεση εκλογή. Οι έδρες της Βουλής κατανέμονται μεταξύ των πολιτειών ανάλογα με τον πληθυσμό. Κάθε Πολιτεία ανεξαρτήτως πληθυσμού έχει δυο γερουσιαστές. Η Βουλή και η Γερουσία είναι ίσοι στην νομοθετική διαδικασία αν και σε κάθε σώμα έχουν δοθεί ιδιαίτερες εξουσίες.Στις περασμένες εκλογές 4 Αμερικανοί πολιτικοί με Ελληνικές ρίζες εξελέγησαν στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Με το Δημοκρατικό Κόμμα: John Sarbanes από τη πολιτεία του Maryland, Chris Pappas από το New Hampshire, η Dina Titus από την Nevada. Με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα: Ο Gus Bilirakis από την Florida.Στην Πολιτεία της Μασαχουσέτης, η Niki Tsongas συνέχισε την πολιτική πορεία του συζύγου της Paul Tsongas μετά τον θάνατο του και διετέλεσε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 3η περιφέρεια από το 2007 έως 2013 και για την 5η περιφέρεια από το 2013 μέχρι 2018 που σταμάτησε και την ενεργό της πολιτική παρουσία. Την 4η περιφέρεια (4th District) της Μασαχουσέτης εκπροσωπούσε μέχρι σήμερα ο Joe Kennedy III. Αυτός ο Kennedy είναι εγγονός του Robert Kennedy αδελφού του 35ου Προέδρου των ΗΠΑ John F. Kennedy.Τον Σεπτέμβριο του 2019 ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος πλέον για την Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά θα θέσει υποψηφιότητα για την θέση στην Γερουσία την οποία σήμερα κατέχει και θα διεκδικήσει πάλι ο Γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Ed Markey. Την θέση που κατείχε ο Joe Kennedy III στο Κογκρέσο, εκπροσωπώντας την 4η περιφέρεια της Μασαχουσέτης διεκδικούν πλέον αρκετοί υποψήφιοι.Εντύπωση έχει κάνει η παρουσία μεταξύ των υποψηφίων μιας νέας σχετικά στην ηλικία, αλλά με μακρόχρονη παρουσία στη δημόσια υπηρεσία για την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, της Natalia Linos, που έχει Ελληνικές ρίζες. Η Natalia Linos γεννήθηκε στο Κλίβελαντ του Οχάιο, και παρακολούθησε τις γυμνασιακές της σπουδές στο Σχολείο της Αμερικανικής Κοινότητος στην Αθήνα. Σε ηλικία 17 ετών έγινε δεκτή στο Harvard College από όπου αποφοίτησε με το πτυχίο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Αργότερα από το Harvard απέκτησε δυο ακόμη πτυχία το Μάστερ και Διδακτορικό στην Κοινωνική Επιδημιολογία.Μετά από εξετάσεις επέτυχε να εισαχθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στον οποίο εργάσθηκε για πολλά χρόνια τόσο στα γραφεία του στην Βηρυτό στο Λίβανο όσο και αργότερα στην Νέα Υόρκη στην Υπηρεσία UNDP για την οικονομική ανάπτυξη των οικονομικά αδυνάτων κρατών. Σημαντική επίσης ήταν η προσφορά της στους κατοίκους της πολιτείας της Νέας Υόρκης κατά την περίοδο της απειλής από τον ιό Ebola. Πριν ένα χρόνο επελέγη ως Executive Director του Ινστιτούτο FXB του Harvard για την Δημόσια Υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.Η τραγική αντιμετώπιση του Προέδρου των ΗΠΑ της πρόσφατης απειλής του κοροναϊου στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο την οδήγησε στην απόφαση της να ενταχθεί ενεργά στην πολιτική πιστεύοντας ότι «οι ειδικοί επιστήμονες πρέπει να είναι αυτοί που θα αποφασίζουν για τις τύχες της Δημόσιας Υγείας των πολιτών».Η δύσκολη αυτή απόφαση απαιτούσε την συγκέντρωση τουλάχιστον 1000 υπογραφών από τους κατοίκους της 4ης περιφέρειας που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοκρατικό κόμμα ή είναι Ανεξάρτητοι. Η εντυπωσιακή και απροσδόκητη πρώτη της νίκη να υπερκαλύψει αυτόν τον αριθμό υπογραφών μέσα σε μόλις 10 μέρες προεκλογικού αγώνα και μάλιστα σε περίοδο που απαγορεύονται οι δημόσιες επαφές και συγκεντρώσεις την έχει φέρει στο πολιτικό προσκήνιο και αντιμετωπίζεται πλέον σαν σοβαρή απειλή από τους υπόλοιπους υποψήφιους που έχουν εδώ και πολλούς μήνες αρχίσει την προεκλογική τους εκστρατεία και την συγκέντρωση μεγάλων χρηματικών δωρεών για τον πολιτικό τους αγώνα.Η εκπαίδευση, η μακρόχρονη υπηρεσία και προσφορά της στην Δημόσια Υγεία, το ξεκάθαρο μήνυμα της για την ανάγκη ουσιαστικής αλλαγής της πολιτικής του Προέδρου Τράμπ σε πολλά θέματα, αλλά και το γεγονός ότι είναι εργαζόμενη μητέρα 3 παιδιών, έχουν συγκινήσει πολλούς νέους εργαζόμενους και επιστήμονες της Μασαχουσέτης αλλά και Καθηγητές από τα γνωστά Πανεπιστήμια της Βοστώνης που έχουν ενταχθεί εθελοντές στον πολιτικό της αγώνα.Η πολιτική αλλά και η οικονομική στήριξη της από τους Αμερικανούς πολίτες (αλλά και μονίμους κατοίκους που έχουν την «πράσινη» κάρτα) όχι μόνο στην Μασαχουσέτη αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι πλέον ουσιαστική.Για την Ελληνική Ομογένεια η παρουσία της στην επόμενη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ιδιαίτερα αναγκαία. Εκτός από τα γενικότερα θέματα που την απασχολούν, υπάρχουν σημαντικά επείγοντα θέματα, όπως η απειλή της διακοπής της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής του Τίμιου Σταυρού και του Ελληνικού Κολλεγίου που ευρίσκεται στο Brookline της Μασαχουσέτης (το κέντρο της 4ης περιφέρειας).