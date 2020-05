Γνωρίστε τους Γκάλβιν: Η πιο σχιζοφρενής οικογένεια των ΗΠΑ και τα εφιαλτικά μυστικά της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πίσω από την βιτρίνα μιας αξιοζήλευτης οικογένειας με δώδεκα παιδιά (δέκα αγόρια και δύο κορίτσια) υπήρχε ένας λαβύρινθος γεμάτος. Ο συγγραφέαςστο βιβλίο με τίτλο «Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family», καταγράφει το χρονικό αυτής της τόσο παράξενης οικογενειακής ιστορίας. Μιας ιστορίας που ισοπεδώνει τα όρια της τρέλας καλπάζοντας στην σφαίρα της σχιζοφρένειας…Ένα ερωτευμένο ζευγάρι από τα χρόνια του σχολείου, οπραγματοποιούν εσπευσμένα τον γάμο τους το 1944, λίγο πριν ο Ντόναλντ επιστρέψει στον Νότιο Ειρηνικό για να υπηρετήσει στο Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Έξι χρόνια αργότερα, το 1950, ο Ντον εγκαταλείπει το Ναυτικό και εντάσσεται στην Πολεμική Αεροπορία με την κοινή ζωή του ζευγαριού να ξεκινά σε κάποια Βάση του Colorado Springs για να συνεχιστεί σε ένα μεγάλο μοντέρνο σπίτι του Κολοράντο στην Hidden Valley Road.Από το. Ο περίγυρος τους μιλά για την υπέροχη οικογένεια με τα ακόμη πιο υπέροχα παιδιά που ασχολούνται με το διάβασμα, την μουσική, τον αθλητισμό και το σκάκι. Στην πραγματικότητα, η σκακιέρα της οικογένειας. Τα μισά από τα δώδεκα παιδιά, τα έξι αγόρια του Ντόναλντ και της Μίμι, είναι σχιζοφρενείς…Τα πρώτα δείγματα της σχιζοφρένειας έρχονται μέσω του μεγαλύτερου γιου της οικογένειας,, ο οποίος υπήρξε από κάθε άποψη υπόδειγμα νεαρού: ήταν άριστος στο σχολείο, αστέρι του αμερικανικού ποδοσφαίρου, φοιτητής της ιατρικής ενώ είχε σχέση με την κόρη του Στρατηγού της Ακαδημίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Το τέρας της σχιζοφρένειας γίνεται φανερό όταν ο δευτεροετής τότε φοιτητής της Ιατρικής Σχολής, Ντόναλντ Τζούνιορ,. Τα εγκαύματα γιατρεύονται, ωστόσο όταν ο ίδιος επισκέπτεται λίγο αργότερα το ίδιο νοσοκομείο γεμάτος αμυχές και δαγκώματα υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία «είναι τα αποτελέσματα μια γάτας την οποία σκότωσα αργά και βασανιστικά», όλοι συνειδητοποιούν το μέγεθος της παράνοιας του. Το ίδιο διάστημα, ο νεαρός τότε φοιτητής,, ξεκινά να περιφέρεται ολόγυμνος μέσα στο σπίτι του ενώ χρόνια μετά προσπαθεί να δολοφονήσει τη σύζυγό του Τζιν με υδροκυάνιο. Η Τζιν, θα γλιτώσει από θαύμα, εκείνος πάλι όχι. Η τρέλα είναι η ίδια του η φύση…Όπως θα πει καιρό αργότερα η αδελφή του Μαίρη η οποία άλλαξε το όνομά της σε Λίντσεϊ για να ξεφύγει από την κατάρα της οικογένειας: «Την πρώτη φορά που κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τον αδελφό μου ήταν ένα βράδυ όταν χτυπούσε εναγωνίως την πόρτα της κρεβατοκάμαρας των γονιών μας ουρλιάζοντας: “Κατεβείτε όλοι κάτω. Κάποιος προσπαθεί να μας πυροβολήσει! Πρέπει να φύγουμε… Πρέπει να σωθούμε”. Τον θυμάμαι επίσης να ρίχνει αλάτι σε ένα ενυδρείο που είχαμε στο σπίτι δηλητηριάζοντας όλα τα ψάρια ή να κάθεται ολόγυμνος στο κέντρο του καθιστικού μην έχοντας καμία επαφή με το περιβάλλον…».Στα δίχτυα της παράνοιας δεν άργησε να μπλεχτεί και ο αδελφός του, Ντόναλντ Τζούνιορ,κάνοντας πράγματα που θα στοίχειωναν για πάντα την οικογένεια., ο Μπράιαν πυροβολεί και σκοτώνει την νεαρή σύζυγό του για να στρέψει εν συνεχεία το όπλο στον ίδιο του τον εαυτό. Ο θάνατος είναι για εκείνον, αλλά και για τους γύρω του, η μοναδική λύτρωση…Τα όρια της παράνοιας δεν άργησαν να ξεπεράσουν ακόμη τέσσερα αγόρια:. Ο Πίτερ υποστήριζε ότι «Ο Διάβολος βρισκόταν κάτω από το σπίτι», ο Ματ πίστευε ότι ήταν το ιδρυτικό μέλος των Beatles, Πωλ ΜακΚάρτνεϋ, ο Τζο άκουγε συνεχώς φωνές ενώ ο Τζιμ κακοποιούσε και βίαζε τα κορίτσια επειδή «το να κάνεις κακό είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό».Οι κηλίδες της σχιζοφρένειας, προτού απλωθούν και λεκιάσουν δια παντός την εικόνα της απατηλής οικογενειακής ευτυχίας του Ντον και της Μίμη, είχαν κάνει την εμφάνισή τους πολλές φορές. Ωστόσο, η, δεν ήθελε να δεχτεί πως τα παιδιά της έχουν κάποιο πρόβλημα, χαρακτηρίζοντας τα απλώς «εκκεντρικά» και «φασαριόζικα». Μόνο όταν η βία κλιμακώθηκε αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως κάτι δεν πάει καλά. Στην αρχή, αυτό το «κάτι δεν πάει καλά» αποδόθηκε…. Όταν οι χημικές αναλύσεις απέδειξαν πως κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, η Μίμη αποφάσισε να επισκεφθεί κάποιον ειδικό. Οι σημειώσεις του ψυχιάτρου έκαναν λόγο για «επιθετικές, καταστροφικές και αυτοκτονικές» τάσεις ενώ η θεραπεία πρόσταζε μεγάλες δόσεις αντιψυχωσικών φαρμάκων ώστε οι κρίσεις να είναι τουλάχιστον διαχειρίσιμες. Ακολούθησαν νοσηλείες και θάνατοι. Τόσο ο Ματ όσο και ο Τζιμ πέθαναν πρόωρα από καρδιακή ανεπάρκεια, μια παρενέργεια των νευρολογικών και αντι-επιληπτικών φαρμάκων.Τα υπόλοιπα παιδιά, μπορεί να ξέφυγαν από τα νύχια της σχιζοφρένειας,. Και πώς να μην είναι όταν μικρά παιδάκια όπως η Μαίρη και η Μαργαρίτα έμεναν για ώρες κλειδωμένα μέσα στην κρεβατοκάμαρα των γονιών τους μέχρι να νιώσουν ασφάλεια από τον ήχο της σειρήνας κάποιου περιπολικού που ερχόταν να τα σώσει. Τα δύο κορίτσια στάλθηκαν τελικά σε οικοτροφείο ενώ η μητέρα, η οποία πέθανε το 2017 ύστερα από διαδοχικά εγκεφαλικά επεισόδια, δεν έπαψε να φροντίζει τους γιους της μέχρι το τέλος της ζωής της…Τι ήταν άραγε αυτό που προκάλεσε την οδυνηρή και ψυχοφθόρα διαταραχή των έξι αγοριών;; Η παρεμβατική και τελειομανής μάνα; Η μόνιμη απουσία του πατέρα από το σπίτι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων; Ο βίαιος ανταγωνισμός ή απλώς η ίδια τους ή φύση; Τα παραπάνω ερωτήματα συνεχίζουν να διχάζουν μέχρι και σήμερα τους επιστήμονες αν και όλοι συμφωνούν ότι στην περίπτωση της σχιζοφρένειας τα γονίδια διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο.Ο συγγραφέας, μέσα από το βιβλίο του «Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family», το οποίο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ πριν από σχεδόν έναν μήνα, υφαίνει με έναν μοναδικό τρόπο την ιστορία της οικογένειας Γκάλβιν. Μια ιστορία που συντίθεται από μαρτυρίες και συνεντεύξεις όλων των επιζώντων μελών της. Εκτός από την αφηγηματική ιστορία, το βιβλίο καταγράφει επίσης όλους τους τρόπους αντιμετώπισης της νόσου ξεκινώντας από πολύ παλιά, όταν ακόμη η λοβοτομή αποτελούσε τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο θεραπείας.Όσον αφορά στην επιστήμη,. Μελετώντας το DNA τους και συγκρίνοντάς το με εκείνο του γενικού πληθυσμού, οι επιστήμονες κάνουν σήμερα σημαντικά βήματα στον δρόμο της κατανόησης αλλά του τρόπου πρόληψης και αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας. Οι ελπίδες τους βασίζονται στο ότι η μελέτη των γονιδίων Γκάλβιν θα προσφέρει νέες επιλογές θεραπείας και καινούριους τρόπους πρόβλεψης της ασθένειας στην πορεία για την εξάλειψή της.Αξίζει να αναφερθεί ότι η οικογένεια Γκάλβιν ήταν μία από τις πρώτες που αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης των Εθνικών Ινστιτούτων Ψυχικής Υγείας ενώ η κορυφαία αμερικανίδα ερευνήτρια στη γενετική και τη σχιζοφρένεια Δρ. Λιν Ντε Λίζι, η οποία συναντήθηκε με τους Γκάλβιν το 1985 είπε για εκείνους: «Δεν θα μπορούσα παρά να αναγνωρίσω το τέλειο δείγμα. Αυτή είναι η πιο ψυχικά άρρωστη οικογένεια της Αμερικής…». Αυτό φαίνεται να πιστεύει και η μικρή αδελφή Γκάλβιν η οποία δήλωσε πρόσφατα: «Η σχιζοφρένεια είναι ένας επαναλαμβανόμενος θάνατος, σαν κάποιος να πεθαίνει ξανά και ξανά. Είχαμε όνειρα να κάνουμε τις δικές μας οικογένειες, την δική μας σταδιοδρομία, τη δική μας ζωή. Μας τα έκλεψε όλα η αρρώστια. Ακόμη και την αγάπη…»