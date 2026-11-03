Η απώλεια προσανατολισμού σήμα κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ πολύ πριν χαθεί η μνήμη



Μπορεί ο προσανατολισμός να γίνει εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης;

Μια συστηματική ανασκόπηση 27 μελετών, που δημοσιεύθηκε επίσης το 2024 στο Alzheimer’s & Dementia, εξέτασε κατά πόσο οι δοκιμασίες χωρικής πλοήγησης μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ατόμων με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ορισμένες δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων και η ολοκλήρωση διαδρομής, μπορούσαν να διακρίνουν ομάδες υψηλότερου κινδύνου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τέτοιες μέθοδοι ενδέχεται, στο μέλλον, να συμβάλουν στην αναγνώριση πρώιμων γνωστικών αλλαγών.Ωστόσο, η ερευνητική εικόνα παραμένει περιορισμένη. Επομένως, η αξιολόγηση της χωρικής πλοήγησης παραμένει, προς το παρόν, ένα πολλά υποσχόμενο ερευνητικό εργαλείο και όχι καθιερωμένη εξέταση για τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ.Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει η δυσκολία στον προσανατολισμό;Το ότι κάποιος πήρε λάθος στροφή στον δρόμο ή δυσκολεύεται γενικά με τις κατευθύνσεις δεν σημαίνει ότι εμφανίζει πρώιμα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Άλλωστε, οι συγκεκριμένες μελέτες αξιολόγησαν την επίδοση σε ελεγχόμενες δοκιμασίες εικονικής πραγματικότητας και όχι τις συνηθισμένες μετακινήσεις στην καθημερινότητα.Υπάρχουν, όμως, αλλαγές που αξίζουν προσοχή. Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η δυσκολία προσανατολισμού, ειδικά σε γνώριμα μέρη, συγκαταλέγονται στα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια άνοιας. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στο κατά πόσο πρόκειται για μια νέα δυσκολία που επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα.Η αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι αλλαγές επιμένουν, επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από προβλήματα μνήμης και άλλες δυσκολίες στην καθημερινότητα.