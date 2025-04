Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2025: Δείτε τη λίστα με τα εστιατόρια νικητές από όλη την Ελλάδα

Τι βαθμολογία συγκέντρωσαν στα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2025





Φτάνοντας στην όγδοη χρονιά με αυτόνομη έδρα τους τη Θεσσαλονίκη και με μακρά πορεία δεκαετιών στην αξιολόγηση και επίδραση στην ελληνική γαστρονομία, τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας ανέδειξαν φέτος 88 εστιατόρια που τιμούν την εθνική μας γεύση είτε στην παραδοσιακή είτε στη σύγχρονη εκδοχή της. Οι ιδιοκτήτες και οι σεφ τους παρέλαβαν τα βραβεία τους έχοντας ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη από κάθε μεριά της Ελλάδας.







Οι Κυκλάδες με 22 και η Βόρεια Ελλάδα με 20 βραβευμένα εστιατόρια, για τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Μακεδονία και τη Θράκη, έκοψαν πρώτες το νήμα, συγκεντρώνοντας σχεδόν τις μισές διακρίσεις της βραδιάς, από την οποία δεν έλειψαν όπως πάντα οι ανατροπές και οι ανακατατάξεις. Έτσι, 9 εστιατόρια έχασαν φέτος το βραβείο τους λόγω πτώσης στη βαθμολογική τους επίδοση, ενώ 15 εισήλθαν για πρώτη φορά στο θεσμό, με την Αθήνα να αποσπά 5 και την Πελοπόννησο 4 νέες διακρίσεις για φέτος.





ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)



ΑΤΤΙΚΗ



Varoulko Seaside, Μικρολίμανο, 16/20



Άκρα, Παγκράτι, 14,5/20 NEW ENTRY

Ark, Γλυφάδα, 14,5/20

Λινού Σουμπάσης & Σία, Ψυρρή, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Καβούρι, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Κεφαλάρι, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Μικρολίμανο, 14,5/20

Sense, Ξεν. «AthensWas», Μακρυγιάννη, 14,5/20

Taverna 37, Ξεν. «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens», Βουλιαγμένη, 14,5/20 NEW ENTRY

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα, 14,5/20

Travolta, Περιστέρι, 14,5/20

Γιουβετσάκια, Γλυφάδα, 14/20, NEW ENTRY

Pharaoh, Εξάρχεια, 14/20

Σεϋχέλλες, Μεταξουργείο, 14/20, NEW ENTRY



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Salonika Restaurant & Bar, Ξεν. «Makedonia Palace», 15/20

Όλυμπος Νάουσα, Ξεν. «ΟΝ Residence», 14,75/20

10 Τραπέζια, 14,5/20

Grada Nuevo, 14,5/20

Ηλιόπετρα, 14,5/20

Χαρούπι, 14,5/20

Αλεπού, Πυλαία, 14/20

Γλυκάνισος, Πυλαία, 14/20



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Noble Gourmet, Ξεν. «Elysium Resort & Spa», Ρόδος, 15,5/20

Hellas, Ρόδος, 14,75/20

Broadway, Κως, 14,5/20

Γευsea, Νίσυρος, 14,5/20

Μαυρίκος, Ρόδος, 14,5/20

Mazi Mas by Theros, Ξεν. «Theros All Suite Hotel», Κως, 14,5/20, NEW ENTRY

The Gelsomino Restaurant, Ξεν. «Albergo Gelsomino», Κως, 14,5/20, NEW ENTRY

Λακάνη, Ρόδος, 14/20, NEW ENTRY

Παράγκα, Ρόδος, 14/20



ΚΥΚΛΑΔΕΣ



Selene, Ξεν. «Katikies Garden», Σαντορίνη, 15,5/20

Ches, Ξεν. «Calilo», Ίος, 15/20

Petra Restaurant, Ξεν. «Canaves Oia Suites», Σαντορίνη, 14,75/20

Cantina, Σίφνος, 14,5/20

Efisia, Ξεν. «Myconian Ambassador», Μύκονος, 14,5/20

FlyAway, Ξεν. «West East Suites», Σαντορίνη, 14,5/20

Grandma’s, Ξεν. «Liostasi Hotel & Suites», Ίος, 14,5/20

Ηλιοβασίλεμα, Σύρος, 14,5/20

Ήταν ένα μικρό καράβι, Τήνος, 14,5/20

Το Θαλασσάκι, Τήνος, 14,5/20

Iθaka, Ίος, 14,5/20

Kaliya, Σαντορίνη, 14,5/20, NEW ENTRY

Lady Finger, Ξεν. «Andronikos», Μύκονος, 14,5/20

Μαραθιά, Τήνος, 14,5/20

Mario, Πάρος, 14,5/20

Naos, Σαντορίνη, 14,5/20, NEW ENTRY

Nōema, Μύκονος, 14,5/20

Nos, Ξεν. «Nos Hotel & Villas», Σίφνος, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Μύκονος, 14,5/20, NEW ENTRY

Rada, Ξεν. «Cove Paros», Πάρος, 14,5/20

Araklia, Ηρακλειά, 14/20

Noa, Ξεν. «Myconian Kyma», Μύκονος, 14/20



ΚΡΗΤΗ



Cremnos, Ξεν. «Acro Suites», Αγ.Πελαγία, 14,5/20

Elaia, Ξεν. «Kapsaliana Village», Καψαλιανά, 14,5/20

Ferryman, Ελούντα, 14,5/20

Hasika, Ρέθυμνο, 14,5/20

Taverna Daios Cove, Ξεν. «Daios Cove Luxury Resort & Villas», Αγ. Νικόλαος,

14,5/20

The Yacht Club, Ξεν. «Elounda Mare», Ελούντα, 14,5/20

Αλέκος, Αρμένοι, 14/20

Ο Λεβέντης, Άνω Σταλός, 14/20

Ονήσιμος, Πεζά, 14/20

Πεσκέσι, Ηράκλειο, 14/20

Χρυσόστομος, Χανιά, 14/20



ΕΠΤΑΝΗΣΑ



Melia, Ξεν. «Lesante Blu», Ζάκυνθος, 15/20

Prosilio, Ζάκυνθος, 15/20

Fiore Fine Dining, Ξεν. «Lesante Cape», Ζάκυνθος, 14,75/20

Pomo d’Oro, Κέρκυρα, 14,5/20

Κληματαριά, Κέρκυρα, 14/20



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Anama, Γιάλοβα, 15/20

Dex.Silo.01, Ξεν. «Dexamenes Seaside», Παράλια Ηλείας, 14,75/20, NEW ENTRY

Aspasia, Μάνη, 14,5/20, NEW ENTRY

Βερσαλλίες, Καλαμάτα, 14,5/20, NEW ENTRY

Ζέρζοβα, Ορεινή Αρκαδία, 14/20, NEW ENTRY



ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ



Bubo Fine Dining Restaurant, Ξεν. «Ekies All Senses Resort», Βουρβουρού, 15/20

Η Μαριγούλα, Πολύγυρος, 14,5/20

Marina Fish Restaurant, Ποτίδαια, 14,5/20

Trizoni Sea Treasures, Κρυοπηγή, 14/20



ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ



Βεργιώτικο, Βέροια, 14,5/20

Ο Θωμάς, Σκλήθρο, 14/20

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό, 14/20

Ναουμίδης, Άγιος Παντελεήμονας, 14/20

Χάραμα, Αρκοχώρι, 14/20



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ



Ανδρέας, Σκοπιά, 14,5/20

Καρυδιές, Σαμοθράκη, 14/20

Κοττάνη, Πομακοχώρια, 14/20