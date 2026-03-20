Ξηροφθαλμία: Διάγνωση και θεραπεία με σύγχρονη τεχνολογία

Κλείσιμο

«Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή εντονότερα και συνήθως επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που απαιτούν παρατεταμένη συγκέντρωση της όρασης, όπως η χρήση υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή η ανάγνωση», αναφέρειl και συνεχίζει:«Σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς δεν αναγνωρίζουν άμεσα ότι οι ενοχλήσεις οφείλονται σε ξηροφθαλμία, γι’ αυτό η ενημέρωση για τα συχνότερα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα σημαντική». Αυτά που μπορεί να εκδηλωθούν είναι:- Αίσθημα καύσου ή τσουξίματος στα μάτια- Αίσθηση ξένου σώματος- Ερυθρότητα των ματιών- Θολή ή διακυμαινόμενη όραση- Αυξημένη δακρύρροια (αντανακλαστικά δάκρυα)- Κούραση των ματιών μετά από χρήση υπολογιστή«Η ξηροφθαλμία πολύ συχνά οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν, είτε την παραγωγή, είτε τη σταθερότητα των δακρύων στην επιφάνεια του ματιού. Υπολογίζεται ότι επηρεάζει έως και 30% του ενήλικου πληθυσμού, με αυξημένη συχνότητα σε άτομα που χρησιμοποιούν καθημερινά ψηφιακές οθόνες, καθώς στη σύγχρονη καθημερινότητα, περιβαλλοντικές συνθήκες, συνήθειες ζωής, αλλά και ορισμένες φυσιολογικές μεταβολές του οργανισμού μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων. Η κατανόηση των πιθανών αιτιών και παραγόντων κινδύνου βοηθά τόσο στην πρόληψη όσο και στη σωστή αντιμετώπιση της πάθησης. Τα συχνότερα αίτια και οι παράγοντες κινδύνου είναι:- Παρατεταμένη χρήση υπολογιστών και κινητών συσκευών- Κλιματισμός ή ξηρό περιβάλλον- Χρήση φακών επαφής