Οι ανοιξιάτικες αλλεργίες είναι ήδη εδώ – Πώς να προλάβετε τα συμπτώματα

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περίοδος κυκλοφορίας της γύρης και των αλλεργιών όχι μόνο εντείνεται, αλλά και επιμηκύνεται και δίνουν συμβουλές για να προλάβετε τα συμπτώματα και να απολαύσετε την άνοιξηbi