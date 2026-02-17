Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Νοσοκομεία: Μόλις 2 στους 10 εργαζόμενους έχουν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο
Μεγάλες διαφορές μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών και έντονες αποκλίσεις ανά Υγειονομική Περιφέρεια όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη με το αντιγριπικό εμβόλιο - Τι δείχνει η ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ
Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη κατά της γρίπης στις δομές υγείας (νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας), παρά τις σαφείς συστάσεις και τη δωρεάν διάθεση του εμβολίου.
Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τη γρίπη κατά την προηγούμενη περίοδο 2024-2025 αποτυπώνουν σημαντικό έλλειμμα συμμόρφωσης των υγειονομικών εργαζομένων, ιδίως στα νοσοκομεία.
Συγκεκριμένα, σε 88 δημόσια νοσοκομεία που απέστειλαν στοιχεία, από τους 66.989 εργαζόμενους εμβολιάστηκαν οι 14.718, δηλαδή μόλις το 22%.
