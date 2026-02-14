Έρωτας, εγκέφαλος και αλγόριθμοι, τι αλλάζει στις σύγχρονες σχέσεις - Φέρνει πιο κοντά ή απομακρύνει το sexting;

Τεχνητή Νοημοσύνη: σχέση χωρίς πραγματικό 'Αλλο

Τελικά, τι αλλάζει;

Παράλληλα, προσθέτει,προσφέρει στο άτομο αίσθηση ελέγχου. «Οι σύντροφοι μπορούν να επιλέξουν την εικόνα που μοιράζονται, το πότε και πώς θα εκτεθούν, ενώ η απόσταση της οθόνης λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στο άγχος της άμεσης αντίδρασης του άλλου. Ο ψηφιακός αυτός τρόπος επαφής και επικοινωνίας επιτρέπει μία "φιλτραρισμένη" εκδοχή του εαυτού τους, μειώνοντας το ρίσκο της απόρριψης. Ωστόσο, ο έρωτας δεν θεμελιώνεται στον πλήρη έλεγχο. Αντίθετα, προϋποθέτει αμοιβαία ευαλωτότητα και σταδιακή άρση των άμυνών μας.Έτσι, ο έλεγχος που προσφέρει, αφού η ασφάλεια της οθόνης μειώνει τις ευκαιρίες για αυθεντική αλληλεπίδραση και περιορίζει τον χώρο όπου μπορεί να αναπτυχθεί μια βαθιά, αμοιβαία συναισθηματική σύνδεση».Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στο πεδίο της συναισθηματικής αλληλεπίδρασης, αναφέρει η Ιωάννα Τσάπαλη, Ψυχολόγος, Κλινική Σεξολόγος. «Chatbots, ψηφιακοί σύντροφοι και εφαρμογές που "μαθαίνουν" τις προτιμήσεις μας δημιουργούν μια νέα μορφή "σχέσης", χωρίς την ύπαρξη ενός πραγματικού 'Αλλου.μπορεί να προσφέρουν τεχνητή αίσθηση κατανόησης, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας και αποδοχής, όμως η "σχέση" με έναν αλγόριθμο στερείται βασικών στοιχείων του έρωτα, όπως είναι η αμοιβαιότητα, η σύγκρουση και το καθρέφτισμα. Για άτομα που βιώνουν έντονη μοναξιά ή άγχη που αφορούν τη σύναψη δεσμού, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει παρηγορητικά, έχοντας βέβαια τον κίνδυνο εγκλωβισμού σε μία "ψηφιακή κανονικότητα" που στην ουσία της μεγεθύνει την εσωστρέφεια και τη μοναξιά».Σύμφωνα με την κ. Τσάπαλη, ο αληθινός έρωτας προϋποθέτει την ετερότητα, την ύπαρξη δηλαδή ενός αυτόνομου 'Αλλου- ενός προσώπου με επιθυμίες, ανάγκες, βούληση και μοναδικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που δεν ελέγχουμε επουδενί. «Η τεχνητή νοημοσύνη, επομένως, όσο εξελιγμένη κι αν είναι, παραμένει ένας καθρέφτης των επιθυμιών μας, χωρίς να αναδεικνύει τα ψεγάδια και τα όριά μας και χωρίς να προσφέρει την απαραίτητη τριβή για ψυχική ωρίμανση και αληθινή σύνδεση».Το αισιόδοξο είναι ότι ο έρωτας βιολογικά και εξελικτικά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κατά πολύ, ακόμη και στην ψηφιακή εποχή, ο εγκέφαλός μας συνεχίζει να ενεργοποιείται από την επιθυμία, την προσμονή, τη σύνδεση και την ανάγκη για δεσμό. «Αυτό που ωστόσο έχει αλλάξει σημαντικά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχουμε, με τους αλγορίθμους να πιέζουν για γρήγορη επιλογή, τις οθόνες να περιορίζουν την έκθεση στην πραγματική σχέση και την τεχνητή νοημοσύνη να υπόσχεται κατανόηση και ανακούφιση άνευ όρων - χωρίς όμως την αμοιβαιότητα και το ρίσκο που συνεπάγεται ένας ζωντανός δεσμός».Ο έρωτας όμως, στην ουσία του,τονίζει η κ. Τσάπαλη, παραμένει μία δυναμική διαδικασία έκθεσης απέναντι σε έναν πραγματικό 'Αλλο- με επιθυμίες, όρια και μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν ελέγχουμε και που αναπόφευκτα θα επηρεάσουν την δυναμική της σχέσης.«Ίσως λοιπόν το ερώτημα να μετατοπίζεται από το εάν μπορούμε να ερωτευτούμε μέσα από οθόνες και apps, στο εάν είμαστε διατεθειμμένοι να αντέξουμε την ευαλωτότητα και το ρίσκο που φέρει ο αληθινός έρωτας σε μία εποχή που ευνοεί τον έλεγχο, την ταχύτητα και την αντικατάσταση».Στην ψηφιακή εποχή, λοιπόν, των αμέτρητων επιλογών, της ακόρεστης αναζήτησης και της άμεσης διέγερσης, «αναδύεται πιο καθαρά από ποτέ το ερώτημα: μήπως η δέσμευση και ο έρωτας δεν καθορίζονται από την τεχνολογία, αλλά από την ικανότητά μας να παραμένουμε παρόντες, να αντέχουμε τη ματαίωση και να δεχόμαστε την ετερότητα- δηλαδή, τελικά, να διαθέτουμε ψυχικό θάρρος;», καταλήγει η κ. Τσάπαλη.