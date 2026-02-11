Το μυστικό για τις πιο τραγανές και γευστικές πατάτες jacket

Οι πατάτες
jacket αποτελούν βασικό στοιχείο της βρετανικής κουζίνας, προσφέροντας μια αίσθηση θαλπωρής για μεσημεριανό ή βραδινό, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Για να αποκτήσουν τραγανή πέτσα και έντονη γεύση, μια δημιουργός συνταγών και αρθρογράφος μαγειρικής προτείνει ένα απλό βήμα στην προετοιμασία που, όπως λέει, οδηγεί σε «τεράστια αναβάθμιση».
Όπως γράφει για το Simply Recipes
, αποκάλυψε το μικρό της μυστικό που κάνει τις πατάτες jacket «ακόμη πιο απολαυστικές». Όπως εξηγεί, ένα από τα αγαπημένα της πιάτα είναι οι πατάτες τύπου «cocktail party», ωστόσο ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτούνται δεν είναι πρακτικά για την καθημερινή μαγειρική.
Έτσι, συνδύασε τα δύο καλύτερα στοιχεία αυτής της εκδοχής —την έντονη γεύση από σχοινόπρασο και την τραγανή υφή— σε μια πιο απλή συνταγή για το σπίτι.
Ένα απλό βήμα μπορεί να τις απογειώσει
Η ίδια ανέφερε: «Ενώ αυτές οι πατάτες για πάρτι είναι ιδανικές για μια ιδιαίτερη περίσταση, ήθελα να δημιουργήσω μια καθημερινή εκδοχή της συνταγής που να περιλαμβάνει τα δύο καλύτερα στοιχεία: το λαχταριστό καρύκευμα με σχοινόπρασο και την τραγανή υφή. Το αποτέλεσμα είναι μια τεράστια αναβάθμιση της κλασικής ψητής πατάτας.
Το μυστικό μου; Καλύψτε ολόκληρη την πατάτα με βούτυρο αρωματισμένο με σχοινόπρασο πριν από το ψήσιμο. Έτσι θα έχετε μια ψητή πατάτα με τραγανή, καρυκευμένη πέτσα — και θα είναι ο μόνος τρόπος που θα ψήνετε πατάτες από εδώ και πέρα».
Για να αποκτήσουν οι πατάτες έντονη γεύση, προτείνει την παρασκευή ενός απλού βουτύρου με σχοινόπρασο. Χρησιμοποιώντας το πίσω μέρος ενός κουταλιού, ανακατεύετε δύο κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένο σχοινόπρασο, μισό κουταλάκι σκόνη κρεμμυδιού και ένα κουταλάκι αλάτι με δύο κουταλιές της σούπας βούτυρο. Το μείγμα πολτοποιείται μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως.
Τα καρυκεύματα μπορούν να αλεστούν μαζί σε γουδί και γουδοχέρι. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γουδί, το σχοινόπρασο μπορεί να τριφτεί με τα δάχτυλα ώστε να «σπάσει» και να απελευθερώσει τα αρώματά του. Μόλις το βούτυρο αρωματιστεί, απλώνεται γενναιόδωρα σε όλη την επιφάνεια της πατάτας, φροντίζοντας να καλυφθεί κάθε σημείο.
Η Σικ τονίζει ότι πρέπει να είναι κανείς «γενναιόδωρος» με το βούτυρο. Στη συνέχεια, η πατάτα τοποθετείται σε ταψί στρωμένο με αλουμινόχαρτο.
Με ένα πιρούνι ανοίγονται μερικές τρύπες στην επιφάνειά της και ψήνεται στους 200°C (400°F) μέχρι να μαλακώσει, για περίπου 40 λεπτά έως μία ώρα.
Η ετοιμότητα ελέγχεται βυθίζοντας ένα πιρούνι στη σάρκα της πατάτας — θα πρέπει να γλιστρά εύκολα. Όπως αναφέρει η δημιουργός της συνταγής: «Όταν είναι έτοιμες, θα έχετε μια ψητή πατάτα με τραγανή πέτσα που ξεχειλίζει από γεύση. Αν δεν τρώτε συνήθως τη φλούδα της πατάτας, ετοιμαστείτε να αλλάξετε γνώμη!».