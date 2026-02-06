Αυξάνονται τα κρούσματα RSV – Πώς θα καταλάβετε εάν έχετε γρίπη, κρυολόγημα ή ιό RSV
Αυξάνονται τα κρούσματα RSV – Πώς θα καταλάβετε εάν έχετε γρίπη, κρυολόγημα ή ιό RSV

Άνοδος του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού RSV στην κοινότητα, σταθερή η εικόνα στα νοσοκομεία - Τι δείχνουν τα στοιχεία και πώς ξεχωρίζουν τα συμπτώματα των κυρίαρχων αναπνευστικών ιώσεων όπως η γρίπη, το κρυολόγημα και ο RSV

Αυξάνονται τα κρούσματα RSV – Πώς θα καταλάβετε εάν έχετε γρίπη, κρυολόγημα ή ιό RSV
Κλέλια Γιαρίμογλου
Αύξηση της κυκλοφορίας του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) στην κοινότητα καταγράφουν τα νεότερα στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης. Η εικόνα στα νοσοκομεία παραμένει προς το παρόν σταθερή, ωστόσο η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ιό που συχνά συγχέεται με το κοινό κρυολόγημα ή τη γρίπη, χωρίς όμως να έχει την ίδια σημασία για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την εβδομάδα 05/2026 (26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026), η θετικότητα του RSV στο δίκτυο επιτήρησης Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρουσίασε σημαντική αύξηση, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης σοβαρών οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων (SARI) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η εικόνα αυτή δείχνει αυξημένη διασπορά του ιού στην κοινότητα, χωρίς – προς το παρόν – αντίστοιχη αύξηση βαριών νοσηλειών.
