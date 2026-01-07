Οι 5 μεγαλύτεροι εχθροί των πνευμόνων: Ειδικός μιλά για τους κινδύνους που δεν πρέπει να αγνοούμε
Οι 5 μεγαλύτεροι εχθροί των πνευμόνων: Ειδικός μιλά για τους κινδύνους που δεν πρέπει να αγνοούμε
Από την ατμοσφαιρική ρύπανση έως τις καθυστερημένες διαγνώσεις και τις νέες καπνικές συνήθειες, η Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, αναλύει τους παράγοντες που απειλούν την αναπνευστική μας υγεία
*Γράφει η Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, Πρόεδρος Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Secretary of UEMS Pneumology Section, Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας
Η αναπνευστική υγεία, αν και επί δεκαετίες θεωρούνταν σταθερή και σχεδόν αυτονόητη, στη σύγχρονη εποχή αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο ευάλωτα πεδία της ανθρώπινης υγείας. Οι πνεύμονες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με αθροιστικές και σοβαρές απειλές, οι οποίες προκύπτουν από περιβαλλοντικούς, μικροβιακούς, συμπεριφορικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
Πρώτος και ίσως πιο πολυσύνθετος παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση, που έχουν μεταβάλει δραματικά τη σύσταση του εισπνεόμενου αέρα. Η σχέση μεταξύ των δύο είναι αμφίδρομη, καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή, ενώ η κλιματική αλλαγή ενισχύει τους κινδύνους που δημιουργεί η ρύπανση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η αναπνευστική υγεία, αν και επί δεκαετίες θεωρούνταν σταθερή και σχεδόν αυτονόητη, στη σύγχρονη εποχή αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο ευάλωτα πεδία της ανθρώπινης υγείας. Οι πνεύμονες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με αθροιστικές και σοβαρές απειλές, οι οποίες προκύπτουν από περιβαλλοντικούς, μικροβιακούς, συμπεριφορικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Πρώτος και ίσως πιο πολυσύνθετος παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση, που έχουν μεταβάλει δραματικά τη σύσταση του εισπνεόμενου αέρα. Η σχέση μεταξύ των δύο είναι αμφίδρομη, καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή, ενώ η κλιματική αλλαγή ενισχύει τους κινδύνους που δημιουργεί η ρύπανση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα