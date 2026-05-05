Το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας αλλάζει την ογκολογική φροντίδα στην Ελλάδα

Η ιατρική ακριβείας παύει σταδιακά να αποτελεί ένα θεωρητικό εργαλείο και αποκτά ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινή αντιμετώπιση του καρκίνου. Στην Ελλάδα, αυτή η μετάβαση αποτυπώνεται ήδη μέσα από τη λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας.Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στην απολογιστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αναδεικνύοντας μια τετραετή προσπάθεια που φέρνει πιο κοντά την έρευνα με την κλινική πράξη.Με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας αποτελεί ένα οργανωμένο σύστημα συνεργασίας μεταξύ νοσοκομείων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων σε όλη τη χώρα. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.Μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα είναι απτά. Έχουν αναπτυχθεί 45 εξειδικευμένες αναλύσεις στη μοριακή ογκολογία, ενώ περισσότεροι από 120 γιατροί συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο. Παράλληλα, πάνω από 1.500 ασθενείς έχουν ήδη ωφεληθεί, με τις παραπομπές για εξετάσεις υψηλής εξειδίκευσης να ξεπερνούν τις 2.000.Όπως σημείωσε και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, «είναι καιρός τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας να μεταφράζονται πιο γρήγορα προς όφελος του ασθενούς», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της χρηματοδότησης.Πέρα από τα αριθμητικά δεδομένα, ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία κρίσιμων υποδομών που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν. Το πρώτο εν λειτουργία μητρώο ογκολογικών ασθενών στη χώρα, σε συνδυασμό με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, συμβάλλει στη βελτίωση της διάγνωσης και της παρακολούθησης, αλλά και στη συνολική οργάνωση της πληροφορίας στον τομέα της ογκολογίας.Το έργο έχει και σημαντική αναπτυξιακή διάσταση. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του απασχολήθηκαν περισσότεροι από 35 ερευνητές, ενώ δημιουργήθηκαν πάνω από 50 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα.Η αξία του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας δεν περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών. Αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς η δημόσια επένδυση στην έρευνα μπορεί να αποδώσει άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας συνολικά.Όπως αναδείχθηκε και στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η επόμενη πρόκληση είναι η συνέχιση και η επέκταση του έργου. Η περαιτέρω χρηματοδότηση θα επιτρέψει την πρόσβαση ακόμη περισσότερων ασθενών σε υπηρεσίες ιατρικής ακριβείας και θα ενισχύσει τη δυνατότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της ογκολογικής φροντίδας.Το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας καταδεικνύει ότι όταν η έρευνα, η τεχνολογία και η δημόσια πολιτική λειτουργούν συντονισμένα, μπορούν να παράγουν ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία.