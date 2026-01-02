Η Ιατρική το 2026: Οι εξελίξεις που αλλάζουν διάγνωση και θεραπεία 

Σημαντικές εξελίξεις στην Ιατρική και τη βιοϊατρική έρευνα αναμένεται να φέρει η χρονιά που έρχεται, με τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πειραματικές να περνούν σταδιακά στην κλινική πράξη.



Η Τεχνητή Νοημοσύνη διεκδικεί πιο ενεργό ρόλο στην επιστημονική έρευνα, οι γονιδιακές θεραπείες ανοίγουν νέους δρόμους για σπάνια νοσήματα, ενώ μεγάλης κλίμακας προληπτικά τεστ φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Παράλληλα, αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κλινικών μελετών υπόσχονται να επιταχύνουν την έλευση νέων θεραπειών στην καθημερινή ιατρική πράξη.