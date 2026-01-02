Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η Ιατρική το 2026: Οι εξελίξεις που αλλάζουν διάγνωση και θεραπεία
Από την Τεχνητή Νοημοσύνη στην επιστημονική έρευνα και τις εξατομικευμένες γονιδιακές θεραπείες, έως τα μεγάλα προληπτικά τεστ καρκίνου
Σημαντικές εξελίξεις στην Ιατρική και τη βιοϊατρική έρευνα αναμένεται να φέρει η χρονιά που έρχεται, με τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πειραματικές να περνούν σταδιακά στην κλινική πράξη.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη διεκδικεί πιο ενεργό ρόλο στην επιστημονική έρευνα, οι γονιδιακές θεραπείες ανοίγουν νέους δρόμους για σπάνια νοσήματα, ενώ μεγάλης κλίμακας προληπτικά τεστ φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Παράλληλα, αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κλινικών μελετών υπόσχονται να επιταχύνουν την έλευση νέων θεραπειών στην καθημερινή ιατρική πράξη.
