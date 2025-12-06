Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Gen Z και Millennials ξεχωρίζουν από τα παπούτσια που φοράνε σε εξόδους τους το βράδυ, δείτε βίντεο
Viral βίντεο στο TikTok αναζωπυρώνει τη διαμάχη μεταξύ των δύο γενεών για το αν στις εξόδους πρέπει να προτιμώνται τα flat παπούτσια ή τα τακούνια
Η «σύγκρουση» μεταξύ της Gen Z και των Millennials στα social media επανήλθε στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των παπουτσιών σε νυχτερινές εξόδους.
Ένα viral βίντεο στο TikTok αναζωπύρωσε τη διαμάχη για το αν οι βραδινές εμφανίσεις πρέπει να γίνονται με άνετα flat παπούτσια ή ψηλά τακούνια.
Όπως αναφέρει το ladbible, οι Millennials, συχνά αποκαλούμενη «η πιο άτυχη γενιά» που περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996, ενηλικιώθηκε σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αναγκάστηκε να δει τα παιδικά της όνειρα να γίνονται καπνός, καθώς το κόστος ζωής εκτοξεύθηκε στα ύψη.
Κάθε επιλογή ή σχόλιο των Millennials σχετικά με τη μόδα κατακρίνεται ανελέητα από τη Gen Z – όσους δηλαδή γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012 – στο διαδίκτυο. Μάλιστα επικρίνουν ακόμα και τα παπούτσια.
Το θέμα των ρούχων που φορούν οι άνθρωποι όταν βγαίνουν έξω το βράδυ στην πόλη έχει αλλάξει σημαντικά με την πάροδο των ετών, ειδικά για τις γυναίκες.
Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 στη μόδα ήταν τα φωτεινά χρωματιστά φορέματα και τα ψηλά τακούνια, μία μόδα, όμως, που ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Σύμφωνα με τη Gen Z, η νέα τάση ενδυμασίας για τις βραδινές εξόδους είναι ένα τζιν και ένα ωραίο μπλουζάκι, με ένα ζευγάρι flat παπούτσια (μπαλαρίνες, οι εσπαντρίγιες, τα sneakers, τα loafers).
Φυσικά, η φράση «τζιν και ωραίο μπλουζάκι» επινοήθηκε από τους Millennials, αλλά το πραγματικό σημείο διαφωνίας φαίνεται να είναι τα παπούτσια μιας και οι Millennials προτιμούν τα τακούνια.
Παρόλο που οι Millennials προτιμούν να ντύνονται κομψά και να κάνουν καλή εντύπωση, η Gen Z προτιμά το άνετο ντύσιμο σε κάθε είδους έξοδο.
@joanna_cee
Millennials going out VS Gen Z. Forever a heels girly 💘 #fyp #millennial #club #heels #viral♬ sonido original - DJ KRLITOS 🇺🇸🇬🇹
@accidentallyfabulous
It’s finally time to admit we no longer fit into the cool kids club #millennial #millennials #millennialsoftiktok #genz #whitesneakers #millennialsbelike #over30 #millennialwomen #genzvsmillenial♬ original sound - There I Ruined It
@jen.colour.love
Millennials don’t do Kittens 🤣 we suffer instead @Lydia Fox . . #millenials #millenialsoftiktok #kittenheels #millenialcore #millenialmum♬ Pretty Girls Walk - Big Boss Vette
