Πώς να αερίσουμε σωστά το σπίτι μας

Υπάρχουν τρόποι να βελτιώσουμε τον αερισμό στα σπίτια μας, τώρα ειδικά που υπάρχουν οι χειμωνιάτικες ιώσεις
Ακολουθούν πρακτικές συμβουλές για τη βελτίωση του αερισμού στα σπίτια. Όσα περισσότερα μέτρα λαμβάνετε, τόσο πιο αποτελεσματικά θα καθαρίσετε τα ιικά σωματίδια από την οικία σας.
Φέρτε καθαρό αέρα στο σπίτι σαςΗ μεταφορά εξωτερικού αέρα στο σπίτι σας βοηθά στην αποφυγή της συσσώρευσης σωματιδίων. Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα όσο μπορείτε για να φέρετε στο σπίτι φρέσκο αέρα. Ιδανικά είναι καλύτερο να τα ανοίξετε ευρέως, αλλά ακόμη και αν ανοίξετε ένα παράθυρο ελαφρώς μπορεί να βοηθήσει. Εάν μπορείτε, ανοίξτε πολλές πόρτες και παράθυρα για να επιτρέψετε περισσότερο καθαρό αέρα να κινηθεί μέσα στο σπίτι. Μην ανοίγετε παράθυρα και πόρτες εάν κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές για εσάς ή άλλους (για παράδειγμα, παρουσία μικρών παιδιών και κατοικίδιων ζώων, κίνδυνος πτώσης, πρόκληση συμπτωμάτων άσθματος, υψηλά επίπεδα εξωτερικής ρύπανσης). Εάν το άνοιγμα παραθύρων ή θυρών δεν είναι ασφαλές, σκεφτείτε άλλες προσεγγίσεις, όπως η χρήση φιλτραρίσματος αέρα και ανεμιστήρων μπάνιου και κουζίνας.
Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φορητό καθαριστικό σωματιδίων αέρα υψηλής απόδοσης (HEPA)
Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα εξάτμισης στο μπάνιο και την κουζίνα σαςΟι ανεμιστήρες εξάτμισης πάνω από την εστία της κουζίνας και στο μπάνιο που απορροφούν αέρα από το εσωτερικό και εξαερίζονται έξω μπορούν να βοηθήσουν να μετακινήσετε τον αέρα έξω από το σπίτι. Παρόλο που ορισμένοι μπορεί να μην μετακινούν αέρα προς τα έξω, μπορούν ακόμα να βελτιώσουν τη ροή του αέρα και να αποτρέψουν τη συγκέντρωση των σωματιδίων σε ένα μέρος. Κρατήστε τον ανεμιστήρα ενεργοποιημένο πάνω από την εστία και στο μπάνιο σας εάν έχετε επισκέπτες στο σπίτι σας. Κρατήστε τους ανεμιστήρες ενεργοποιημένους για μια ώρα μετά την αναχώρηση των επισκεπτών σας για να αφαιρέσετε σωματίδια ιών που ενδέχεται να βρίσκονται στον αέρα.
Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες για να βελτιώσετε τη ροή του αέραΤοποθετήστε έναν ανεμιστήρα όσο το δυνατόν πιο κοντά σε ένα ανοιχτό παράθυρο που φυσάει προς τα έξω. Αυτό βοηθά να απαλλαγείτε από σωματίδια ιών στο σπίτι σας φυσώντας αέρα έξω. Ακόμα και χωρίς ανοιχτό παράθυρο, οι ανεμιστήρες μπορούν να βελτιώσουν τη ροή του αέρα.
