Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ: Πώς να εξυπηρετηθείτε χωρίς να περιμένετε στην ουρά – Η εφαρμογή που δίνει λύση

Με ηλεκτρονικό ραντεβού, ακόμη και την ίδια ημέρα, οι χρόνιοι ασθενείς μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα, χωρίς καμία αναμονή, στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
Να εξυπηρετηθούν χωρίς να περιμένουν σε πολύωρες ουρές έχουν τη δυνατότητα οι χρόνιοι ασθενείς που λαμβάνουν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Η ταλαιπωρία έχει ήδη μειωθεί αισθητά χάρη στην κατ’ οίκον διανομή ακριβών φαρμάκων που ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου. Υπάρχει, όμως, ακόμη μια δυνατότητα για όσους επιλέγουν για δικούς τους λόγους να λαμβάνουν τις θεραπείες τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, καθώς δεν έχει επικοινωνηθεί αρκετά, με αποτέλεσμα πολίτες να προσέρχονται νωρίς στα φαρμακεία του Οργανισμού και να στήνονται σε ουρά περιμένοντας υπομονετικά να έρθει η σειρά τους. Όπως καταγγέλλουν αναγνώστες στο ygeiamou.gr, οι ασθενείς συνεχίζουν να περιμένουν ακόμη και ώρες και να ταλαιπωρούνται, ενώ πολύ εύκολα μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο φαρμακείο της επιλογής τους.
