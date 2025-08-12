Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ: Πώς να εξυπηρετηθείτε χωρίς να περιμένετε στην ουρά – Η εφαρμογή που δίνει λύση
Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ: Πώς να εξυπηρετηθείτε χωρίς να περιμένετε στην ουρά – Η εφαρμογή που δίνει λύση
Με ηλεκτρονικό ραντεβού, ακόμη και την ίδια ημέρα, οι χρόνιοι ασθενείς μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα, χωρίς καμία αναμονή, στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Να εξυπηρετηθούν χωρίς να περιμένουν σε πολύωρες ουρές έχουν τη δυνατότητα οι χρόνιοι ασθενείς που λαμβάνουν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Η ταλαιπωρία έχει ήδη μειωθεί αισθητά χάρη στην κατ’ οίκον διανομή ακριβών φαρμάκων που ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου. Υπάρχει, όμως, ακόμη μια δυνατότητα για όσους επιλέγουν για δικούς τους λόγους να λαμβάνουν τις θεραπείες τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, καθώς δεν έχει επικοινωνηθεί αρκετά, με αποτέλεσμα πολίτες να προσέρχονται νωρίς στα φαρμακεία του Οργανισμού και να στήνονται σε ουρά περιμένοντας υπομονετικά να έρθει η σειρά τους. Όπως καταγγέλλουν αναγνώστες στο ygeiamou.gr, οι ασθενείς συνεχίζουν να περιμένουν ακόμη και ώρες και να ταλαιπωρούνται, ενώ πολύ εύκολα μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο φαρμακείο της επιλογής τους.
Η ταλαιπωρία έχει ήδη μειωθεί αισθητά χάρη στην κατ’ οίκον διανομή ακριβών φαρμάκων που ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου. Υπάρχει, όμως, ακόμη μια δυνατότητα για όσους επιλέγουν για δικούς τους λόγους να λαμβάνουν τις θεραπείες τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, καθώς δεν έχει επικοινωνηθεί αρκετά, με αποτέλεσμα πολίτες να προσέρχονται νωρίς στα φαρμακεία του Οργανισμού και να στήνονται σε ουρά περιμένοντας υπομονετικά να έρθει η σειρά τους. Όπως καταγγέλλουν αναγνώστες στο ygeiamou.gr, οι ασθενείς συνεχίζουν να περιμένουν ακόμη και ώρες και να ταλαιπωρούνται, ενώ πολύ εύκολα μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο φαρμακείο της επιλογής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα