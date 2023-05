Τα 204 top εστιατόρια και ταβέρνες σε όλη την Ελλάδα - Η ελίτ της γαστρονομικής σκηνής σε 12 κατηγορίες

Η Σπονδή

Το Selene

Το Cantina στη Σίφνο

Το Vezene

Το Scorpios

Το Matsuhisa

Το Beefbar

Διατηρούν τρία αστέρια:- Lauda, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη- Σπονδή, Αθήνα- Squirrel, Danai Beach Resort and Villas, ΧαλκιδικήΔιατηρούν δύο αστέρια:- Hervé, Αθήνα- Le Pavillon, Αθήνα- Patio, The Margi Hotel, Αθήνα- Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα- Soil, Αθήνα- The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική- The Ziller’s, ΑθήναTudor Hall, King George Hotel, ΑθήναΚερδίζουν τρία αστέρια για πρώτη φορά:- Selene, Katikies Garden, Σαντορίνη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑΔιατηρούν τρία αστέρια- Botrini’s, Αθήνα- Etrusco, ΚέρκυραΚερδίζουν δύο αστέρια πρώτη φορά:- Botrini’s, Katikies Santorini Hotel, Σαντορίνη NEWCOMERΔιατηρούν δύο αστέρια:- Aleria, Αθήνα- CTC, Αθήνα- Galazia Hytra, Summer Senses Hotel, Πάρος- Hytra, Αθήνα- Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, ΡόδοςΚερδίζουν δύο αστέρια πρώτη φορά:- Cantina, Σίφνος NEW ENTRY- Μαραθιά, Τήνος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ- Old Mill, Elounda Mare, Ελούντα - Κρήτη NEW ENTRY- Pomo D’ Oro, Κέρκυρα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙΔιατηρούν δύο αστέρια:- Anama, Γιάλοβα Μεσσηνίας- Noēma, Μύκονος- Sense, Athens Was Hotel, ΑθήναΚερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:- 7 Steak Lounge, De Sol Hotel & Spa, Σαντορίνη NEW ENTRY- Apiri Greek Eatery, Ηράκλειο - Κρήτη NEW ENTRY- Avli, Ρέθυμνο - Κρήτη NEW ENTRY- Baos Mykonos, Myconian Korali Relais & Chateau, Μύκονος NEW ENTRY- Bostani, Verina Hotel, Σίφνος NEWCOMER- Γράμψας Εστιατόριο, Ζάκυνθος NEW ENTRY- Elemes Cretan Cuisine, Abaton Island Resort & Spa, Χερσόνησος - Κρήτη NEW ENTRY- Elaia, Kapsaliana Village Hotel, Καψαλιανά - Αρκάδι Κρήτη NEW ENTRY- Epsilon Legacy Gastrosuites, Ηράκλειο - Κρήτη NEW ENTRY- Fiore, Lesante Cape, Ζάκυνθος NEWCOMER- Five Senses, Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, Βλυχάδες - Ρόδος NEW ENTRY- Metsovo 1350m, Grand Forest Metsovo, Μέτσοβο NEW ENTRY- Mosaico Gastro Wine Bar, Horizon Beach Resort, Κως NEW ENTRY- Naos, Σαντορίνη NEW ENTRY- Οινοποιείο Σιγάλα, Σαντορίνη NEW ENTRY- Rada, Πάρος NEW ENTRY- Σίλφιον, Ιωάννινα NEWCOMER- Therasia, Katikies Kirini Santorini, Σαντορίνη NEW ENTRYΔιατηρούν ένα αστέρι:- Αλμυρίκι, Κάτω Αλμυρή Κορινθία, Πελοπόννησος- Artisanal, Αθήνα- Avant Garden, Σύρος- Barozzi, Νάξος- Bubo Fine Dining, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική- César Meze Bar, Λίνδος-Ρόδος- Cookoovaya, Αθήνα- Δέκα Τραπέζια, Θεσσαλονίκη- Hellas, Πεύκος-Ρόδος- Kalopsia, Τήνος- Κοντοσώρος, Ξινό Νερό- Kooc, Costa Navarino, Πελοπόννησος- Lady Finger, Andronikos Hotel, Μύκονος- Makris Degustation Restaurant, Domes Miramare Corfu, Κέρκυρα- Μαυρίκος, Λίνδος-Ρόδος- Melia, Lesante Blu Hotel, Ζάκυνθος- Ορίζοντας, Πλάτανος-Σάμος- Petra, Canaves Oia Hotel, Σαντορίνη- Philia, Κοκκάρι-Σάμος- Προσήλιο, Ζάκυνθος- Salonika, Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη- Salvia, Aristi Mountain Resort, Ζαγοροχώρια- Throubi, Andronis Concept Hotel, Σαντορίνη- Φοίνο, Καλαμάτα- Χαρούπι, ΘεσσαλονίκηΚερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:- Απόμερο, Καρδίτσα NEW ENTRY- Αρακλειά, Ηρακλειά NEW ENTRY- Βάταλος, Φραγκοκάστελο - Κρήτη NEW ENTRY- Ηλιομανώλης, Κάννεβος - Κρήτη NEW ENTRY- Κρίταμον, Αρχάνες - Κρήτη NEW ENTRY- Κυριάκος, Ηράκλειο - Κρήτη NEW ENTRY- Λεβέντης, Άνω Σταλός - Κρήτη NEW ENTRY- Noa Mykonos, Myconian Kyma Design Hotel, Μύκονος NEW ENTRY- Ντουνιάς, Δρακώνα - Κρήτη NEW ENTRY- Ονήσιμος, Πεζά - Κρήτη NEW ENTRY- Πανόραμα, Ασκύφου - Κρήτη NEW ENTRY- Ρακάδικο Οινωδείο, Σητεία - Κρήτη NEW ENTRY- Τα Πλατάνια, Καστελλόριζο NEW ENTRY- Taverna, Daios Cove Hotel, Άγιος Νικόλαος - Κρήτη NEW ENTRY- Χρυσόστομος, Χανιά - Κρήτη NEW ENTRY- Διατηρούν ένα αστέρι:- Στου Βασιλαρακιού, Νάξος- Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω, Λιτόχωρο- Γιουβετσάκια, Αθήνα- Elies, Καρδαμύλη Μεσσηνίας- Ο Θωμάς, Σκλήθρο Φλώρινας- Καλοκαίρι, Αντίπαρος- Κληματαριά (του Μπέλλου), Κέρκυρα- Στου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα- Μουρτούκαλης-Τα Μπακαλιαράκια, Άργος- Νόμπελος, Ζάκυνθος- Panigyri, Σαντορίνη- Παράγκα, Απόλλωνας Ρόδος- Rosa’s, Σαντορίνη- Σούλης, Άγιοι Θεόδωροι- Ταβέρνα του Οικονόμου, Αθήνα- Χάραμα, Νάουσα- Χάρης, Νάξος- Ωρομέδων, ΚωςΚερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά:- Andromeda Restaurant, Danai Beach Resort And Villas, Χαλκιδική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙΔιατηρούν δύο αστέρια:- Βενετσιάνικο Πηγάδι, ΚέρκυραΚερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:- Alfredo’s, Regency Casino Thessaloniki, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY- Blue Bay, Atlantica Imperial Resort & Spa, Ρόδος NEW ENTRY- Cabbanes, Myconian Villa Collection NEW ENTRY- GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα NEW ENTRY- La Bouillabaisse, Minos Beach Art Hotel Άγιος Νικόλαος - Κρήτη NEW ENTRY- Seeds, Αθήνα NEWCOMERΔιατηρούν ένα αστέρι:- Bill & Coo Gastronomy Project, Bill & Coo Suites & Lounge, Μύκονος- Lycabettus Restaurant, Andronis Suites, Σαντορίνη- Malabar, The Margi Hotel, Αθήνα- Μ Flavours, Athens Capital Hotel, ΑθήναΔιατηρούν δύο αστέρια:- Vezené Athens, Αθήνα- Vezené, Cavo Tagoo, ΣαντορίνηΚερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά- Jerar, Αθήνα NEWCOMER- Lost, Αθήνα NEWCOMER- Moldee, Θεσσαλονίκη NEWCOMER- Zurbaran, Αθήνα NEW ENTRYΔιατηρούν ένα αστέρι- Albergo Gelsomino, Κως- Annie Fine Cooking, Αθήνα- Clochard, Θεσσαλονίκη- Idol, Σαντορίνη- Simul, ΑθήναΚερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:- Broadway, Κως NEW ENTRY- Hasika, Ρέθυμνο - Κρήτη NEW ENTRY- Θamon, Ιωάννινα NEWCOMER- Kakkos Tavern, Ιεράπετρα - Κρήτη NEW ENTRY- Μαγαζάκι που Λέγαμε (Το), Ιωάννινα NEW ENTRY- Πεσκέσι, Ηράκλειο - Κρήτη NEW ENTRY- Tsiftis gastrokoutouki+, Αθήνα NEWCOMERΔιατηρούν ένα αστέρι:- Αξιώτισσα, Νάξος- Απόδραση, Τήνος- Βασιλικός, Καλλίπολη – Ν. Πέλλας- Mezen, Βόλος- Mezen Salonica, Θεσσαλονίκη- Μούργα, Θεσσαλονίκη- Μπλε Καναρίνι, ΚαλαμάταΔιατηρούν δύο αστέρια:- Veritable, ΑθήναΔιατηρούν ένα αστέρι:- Henri G., Πάρος- Ifestioni Restaurant, Aressana Hotel, Σαντορίνη- Κλαδί Ελιάς, Μεσορόπη Καβάλας- Monzù, Αθήνα- Napul’e, Αθήνα- Sterna, Kinsterna Hotel, Μονεμβασιά ΠελοπόννησοςΔιατηρούν δύο αστέρια:- Scorpios, ΜύκονοςΚερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:- Alemagou, Μύκονος NEW ENTRY- Krabo, Αθήνα NEW ENTRYΔιατηρούν ένα αστέρι- Jackie O’ Beach, ΜύκονοςΔιατηρούν δύο αστέρια:- Alali Restaurant, Σαντορίνη- Matsuhisa Athens, Αθήνα- Matsuhisa Mykonos, Belvedere Hotel, ΜύκονοςΚερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:- Byblos, Μύκονος NEWCOMER- Diego, Αθήνα NEW ENTRY- Kinjo, Αθήνα NEW ENTRY- Matzenta Kuzina Del Sol, Χανιά - Κρήτη NEW ENTRY- NYX, Academia Hotel, Αθήνα NEW ENTRYΔιατηρούν ένα αστέρι- Birdman, Αθήνα- Freud Oriental, Αθήνα- Helios, Four Seasons Astir Palace Athens, Αθήνα- Μικρά Ασία, Αθήνα- Νοlan, Αθήνα- Sushimou, ΑθήναΚερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά:- Basegrill, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ- Beefbar Mykonos, Μύκονος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙΚερδίζουν αστέρι για πρώτη φορά:- Brutus Tavern, Αθήνα NEW ENTRY- Drakoulis Dry & Raw, Κολωνάκι, Αθήνα NEWCOMER- Fine Mess, Αθήνα NEW ENTRYΔιατηρούν ένα αστέρι- Beefbar Athens, Αθήνα- Βεργιώτικο, Βέροια- Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη- Drakoulis Dry & Raw, Βούλα- Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη- Τηλέμαχος Athens, ΑθήναΚερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά:- Varoulko Santorini, Grace Hotel, Σαντορίνη NEWCOMERΔιατηρούν δύο αστέρια:- Μαύρη Θάλασσα, Θεσσαλονίκη- Τραβόλτα, Αθήνα- Varoulko Seaside, ΑθήναΚερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά:- Akti, Αθήνα NEW ENTRY- Bony Fish Seafood Restaurant, Abaton Island Resort & Spa, Χερσόνησος – Κρήτη NEW ENTRY- Dominicale Seafood Restaurant, Ζάκυνθος NEW ENTRY- Κάβος, Ίσθμια NEW ENTRY- Mylos Fish Restaurant, Λέρος NEW ENTRY- Omnia, Canaves Oia Epitome, Σαντορίνη NEWCOMER- Ουζερί Σκοτάδης, Αίγινα NEW ENTRY- Papaioannou Restaurant Καβούρι, Αθήνα NEW ENTRY- Saradari Fish Restaurant, Λιμένας Χερσονήσου – Κρήτη NEW ENTRY- Χιώνα, Χιώνα – Κρήτη NEW ENTRYΔιατηρούν ένα αστέρι:- Αλλού Γυαλού, Σύρος- Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, Πελοπόννησος- Bluefish, Αθήνα- Δουράμπεης, Αθήνα- Θαλασσάκι, Τήνος- Μαρίνα, Χαλκιδική- Mario Restaurant & Farm, Πάρος- Milos, Αθήνα- Papaioannou Restaurant Πειραιάς, Αθήνα- Τριζόνι Exclusive, Θεσσαλονίκη- Trizoni Sea Treasures, Χαλκιδική- Toula’s, ΚέρκυραΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Φωκίωνας ΖησιάδηςΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Γιώτα ΚουφαδάκηRESTAURANT OF THE YEAR: Delta RestaurantCHEF OF THE YEAR: Αστέριος ΚουστούδηςBEST EVERYDAY CITY RESTAURANT OF THE YEAR: ArtisanalHIDDEN GEM OF THE YEAR: ΒασιλικόςPASTRY CHEF OF THE YEAR: Μιχάλης ΧατζηκαλημέρηςRESTAURANT MANAGER OF THE YEAR: Μιχάλης ΛαδάςΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: NikkeiBEST WINE LIST OF THE YEAR: Squirrel (Χαλκιδική), Selene (Σαντορίνη), Terroir (Κοζάνη)BEST STREET FOOD RESTAURANTS OF THE YEAR- Feyrouz- Holy Llama- Hoocut- Makaronino