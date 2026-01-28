Σύρος και Νάξος ξεχωρίζουν ανάμεσα στους πιο αυθεντικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026

Ανάμεσα σε 20 χώρες και 43 προτεινόμενες τουριστικές περιοχές συνολικά από Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Ωκεανία και Αφρική, η Ελλάδα με τη Νάξο και τη Σύρο κατέχουν τη δεύτερη θέση της λίστας για το 2026