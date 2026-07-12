Οι ωραιότερες παραλίες στην Κω -Με λευκή άμμο ή βότσαλο, οργανωμένες και μη
Οι ωραιότερες παραλίες στην Κω -Με λευκή άμμο ή βότσαλο, οργανωμένες και μη
Απέραντες αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά και βουτιές στο απέραντο γαλάζιο, κοντά στην πόλη αλλά και σε πιο απομακρυσμένες παραλίες
Οι μεγάλες, αμμώδεις και πάντα γεμάτες κόσμο παραλίες είναι ένα από τα ατού της Κω. Το Μαρμάρι, το Μαστιχάρι, το Ψαλίδι, το Τιγκάκι και η Καρδάμαινα είναι μόνο μερικές από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Σε όλες υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία (κυρίως all inclusive), beach bars, ψαροταβέρνες, και θα κάνετε κάθε είδους θαλάσσια σπορ.
Μέσα στην πόλη της Κω
Ηλιοθεραπεία, μπάνιο και διασκέδαση μέσα στην πόλη, στην Ακτή Ζουρούδη, στον Μύλο και στον Ναυτικό Όμιλο. Έχουν όλες ομπρέλες-ξαπλώστρες και beach bars που παίζουν μουσική. Οι παραλίες του Ναυτικού Ομίλου και του Μύλου έχουν λεπτή άμμο και όλες τις υποδομές. Άλλη μια επιλογή είναι η παραλία Νομικού-Μπαρμπαγιάννη, επίσης οργανωμένη, όπου προσφέρονται και θαλάσσια σπορ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Μέσα στην πόλη της Κω
Ηλιοθεραπεία, μπάνιο και διασκέδαση μέσα στην πόλη, στην Ακτή Ζουρούδη, στον Μύλο και στον Ναυτικό Όμιλο. Έχουν όλες ομπρέλες-ξαπλώστρες και beach bars που παίζουν μουσική. Οι παραλίες του Ναυτικού Ομίλου και του Μύλου έχουν λεπτή άμμο και όλες τις υποδομές. Άλλη μια επιλογή είναι η παραλία Νομικού-Μπαρμπαγιάννη, επίσης οργανωμένη, όπου προσφέρονται και θαλάσσια σπορ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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