Αιδηψός: Περιήγηση στον πρώτο καταγεγραμμένο προορισμό ευεξίας στον κόσμο
Αιδηψός: Περιήγηση στον πρώτο καταγεγραμμένο προορισμό ευεξίας στον κόσμο
Ομορφιά της φύσης, σωματική ίαση και ψυχική νηνεμία είναι ορισμένα από όσα προσφέρει στους επισκέπτες της η Αιδηψός.
Πώς υπογραμμίζεται η ομορφιά και η ιστορία ενός τόπου; Μέσα από τις αφηγήσεις, και αυτή για τα Λουτρά Αιδηψού ανάγεται στην αρχαία ελληνική μυθολογία και συνδέεται με τον ημίθεο Ηρακλή τον οποίο προστάτευε η θεά Αθηνά. Η θεά της σοφίας και της στρατηγικής ζήτησε από τον αδερφό της, Ήφαιστο, έναν τόπο όπου ο Ηρακλής θα ξεκουραζόταν από τους άθλους του και τότε, ο θεός της φωτιάς, χτύπησε με το σφυρί του στα έγκατα της γης και έφερε στην επιφάνεια θερμά και ιαματικά νερά.
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